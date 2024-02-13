Привітання дружині з Днем Святого Валентина: теплі рядки для романтичного свята

У День Святого Валентина ми говоримо найщиріші слова своїм коханим. Зазвичай чоловіки не часто говорять про свої емоції та почуття, але у свято завжди вітають свої коханих.
Ми зібрали для тебе добірку привітань дружині з Днем Святого Валентина у віршах та прозі. Зберігай теплі слова для своєї другої половинки.
Моя найкраща половинко, вітаю тебе з Днем Святого Валентина! Твоє кохання для мене, наче найніжніший квітучий сад, де кожен день розцвітає новий бутон неймовірних емоцій. Твої обійми подібні до теплих обійм сонця, завжди приносять світло в мої темні миті.
***
Дорога моя, нехай цей чудовий День закоханих буде для нас, як феєрична казка, наповнена магією твоєї любові. Твої слова — мелодія, яка лунає в моєму серці, навіть у самому тихому вечорі, створюючи гармонію у нашому світі.
Моя найкраща друга половинко, з Днем Святого Валентина! Твоє кохання — це вогонь, який завжди горить в моєму серці, освітлюючи кожен куточок мого буття. Ти — моя найцінніша перлина, яка рясно прикрашає моє життя неповторною красою.
Моя кохана, нехай цей святковий День Святого Валентина буде як витончений танець наших душ, де кожен рух виражає безмежну ніжність і відданість. Твоє кохання для мене, наче весняний вітерець, який ніжно гойдає квіти нашої любові.
Люба моя, вітаю тебе з чарівним Днем закоханих! Ти для мене, як чарівна казка, що розкривається кожним словом твоїх ніжних висловів. Твої очі, як дві яскраві зірочки, які освітлюють мій шлях навіть у найтемніші часи.
Моя мила половинко, з Днем Святого Валентина! Твоє кохання для мене — це мова найкращих романтичних віршів, де кожне слово наповнене найтеплішими почуттями. Ти додаєш барв у моє життя, огортаєш любов’ю та турботою щодня.
Дорога моя, щасливого Дня Святого Валентина! Ти — моя найкраща історія кохання, написана пером твоєї ніжності й укладена у рядках наших щасливих митей. Твої поцілунки, наче мелодія, яка грає в моєму серці, заповнюючи його глибокою гармонією.
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліше відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!
Візьму я великий палкий поцілунок,
Його запакую в яскравий пакунок,
До крил валентинці скоріш причеплю
Й до тебе летіти з пакунком велю!
Сміліше відкривай цей барвистий пакунок,
Приймай в День закоханих мій поцілунок!
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем Святого Валентина!
Як маленьке кошеня,
В грудочку зберуся.
Притиснуся я до тебе,
Й сил наберуся!
Всі невдачі та негоди,
Мені більше не страшні,
Бо при будь-якій погоді
Знаю я – є в мене ти!
З Днем Святого Валентина!
Дружина моя дорога
З тобою давно ми разом,
Але, що для раю на землі
Потрібно ще, коли є ти.
Одного разу стріла Амура
Мені серце наскрізь пробило,
В той день зустрів тебе я,
О Боже, давно це було!
Але почуття не стерли роки,
Хоч чіпали волосся сивини,
Люблю я тебе лише сильніше,
Все життя — немов день Валентина!
Дружина моя дорога
З тобою давно ми разом,
Але, що для раю на землі
Потрібно ще, коли є ти.
Одного разу стріла Амура
Мені серце наскрізь пробило,
В той день зустрів тебе я,
О Боже, давно це було!
Але почуття не стерли роки,
Хоч чіпали волосся сивини,
Люблю я тебе лише сильніше,
Все життя — немов день Валентина!
Найкращій жінці на світі
Присвячую я сьогодні ці рядки.
Для мене ти одна така
Краса твоя неземна.
Ти моє довгоочікуване щастя
Ти моє втілення пристрасті.
І серйозно я зараз говорю:
Більше за всіх тебе я люблю!
Найкращій жінці на світі
Присвячую я сьогодні ці рядки.
Для мене ти одна така
Краса твоя неземна.
Ти моє довгоочікуване щастя
Ти моє втілення пристрасті.
І серйозно я зараз говорю:
Більше за всіх тебе я люблю!
У День Святого Валентина закохані проводять багато часу разом та дарують одне одному подарунки. Раніше ми розповідали історію свята Дня Святого Валентина.
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