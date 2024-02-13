Привітання дружині з Днем Святого Валентина: теплі рядки для романтичного свята

У День Святого Валентина ми говоримо найщиріші слова своїм коханим. Зазвичай чоловіки не часто говорять про свої емоції та почуття, але у свято завжди вітають свої коханих.

Ми зібрали для тебе добірку привітань дружині з Днем Святого Валентина у віршах та прозі. Зберігай теплі слова для своєї другої половинки.

Привітання дружині з Днем Святого Валентина у прозі

Моя найкраща половинко, вітаю тебе з Днем Святого Валентина! Твоє кохання для мене, наче найніжніший квітучий сад, де кожен день розцвітає новий бутон неймовірних емоцій. Твої обійми подібні до теплих обійм сонця, завжди приносять світло в мої темні миті.

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Дорога моя, нехай цей чудовий День закоханих буде для нас, як феєрична казка, наповнена магією твоєї любові. Твої слова — мелодія, яка лунає в моєму серці, навіть у самому тихому вечорі, створюючи гармонію у нашому світі.

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Моя найкраща друга половинко, з Днем Святого Валентина! Твоє кохання — це вогонь, який завжди горить в моєму серці, освітлюючи кожен куточок мого буття. Ти — моя найцінніша перлина, яка рясно прикрашає моє життя неповторною красою.

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Моя кохана, нехай цей святковий День Святого Валентина буде як витончений танець наших душ, де кожен рух виражає безмежну ніжність і відданість. Твоє кохання для мене, наче весняний вітерець, який ніжно гойдає квіти нашої любові.

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Люба моя, вітаю тебе з чарівним Днем закоханих! Ти для мене, як чарівна казка, що розкривається кожним словом твоїх ніжних висловів. Твої очі, як дві яскраві зірочки, які освітлюють мій шлях навіть у найтемніші часи.

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Моя мила половинко, з Днем Святого Валентина! Твоє кохання для мене — це мова найкращих романтичних віршів, де кожне слово наповнене найтеплішими почуттями. Ти додаєш барв у моє життя, огортаєш любов’ю та турботою щодня.

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Дорога моя, щасливого Дня Святого Валентина! Ти — моя найкраща історія кохання, написана пером твоєї ніжності й укладена у рядках наших щасливих митей. Твої поцілунки, наче мелодія, яка грає в моєму серці, заповнюючи його глибокою гармонією.

Привітання дружині з Днем святого Валентина у віршах

Візьму я великий палкий поцілунок, Його запакую в яскравий пакунок, До крил валентинці скоріш причеплю Й до тебе летіти з пакунком велю! Сміліше відкривай цей барвистий пакунок, Приймай в День закоханих мій поцілунок!

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Як маленьке кошеня, В грудочку зберуся. Притиснуся я до тебе, Й сил наберуся! Всі невдачі та негоди, Мені більше не страшні, Бо при будь-якій погоді Знаю я – є в мене ти! З Днем Святого Валентина!

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Дружина моя дорога З тобою давно ми разом, Але, що для раю на землі Потрібно ще, коли є ти. Одного разу стріла Амура Мені серце наскрізь пробило, В той день зустрів тебе я, О Боже, давно це було! Але почуття не стерли роки, Хоч чіпали волосся сивини, Люблю я тебе лише сильніше, Все життя — немов день Валентина!

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Найкращій жінці на світі Присвячую я сьогодні ці рядки. Для мене ти одна така Краса твоя неземна. Ти моє довгоочікуване щастя Ти моє втілення пристрасті. І серйозно я зараз говорю: Більше за всіх тебе я люблю!

У День Святого Валентина закохані проводять багато часу разом та дарують одне одному подарунки. Раніше ми розповідали історію свята Дня Святого Валентина.

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