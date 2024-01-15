15 января — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Сегодня точно важный день! Если утром тебе так и показалось, в нашем материале расскажем, какой сегодня праздник — 15 января 2024. Мы собрали все самые интересные и важные события, праздники и традиции.

15 января — какой сегодня праздник: полная подборка праздников и традиций

День Википедии

15 января отмечают День Википедии, ведь именно в этот день в 2001 году предприниматель Джимми Уэйлс и преподаватель Ларри Сэнгер запустили Википедию как один англоязычный раздел. Сегодня Википедию создают на 321 языковом разделе.

Сайт остается пятым по популярности в мире и содержит более 62 миллионов статей. Статьи Википедии редактируются в среднем 5,2 раза в секунду.

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День головного убора

15 января отмечают День головного убора или День шляпы. Мода на головные уборы менялась от Древнего Египта и по сей день. Поэтому не пренебрегай шапками и другими нарядами, ведь это не только модно, но и тепло.

Грустный понедельник

Грустный понедельник отмечается в третий понедельник января. По невыясненной причине его считают наиболее удручающим днем в году. Наверное, тем, кто много праздновал, очень сложно выходить на работу в понедельники.

Такую традицию ввела в 2005 году компания Sky Travel. Психолог Клифф Арналл придумал оригинальное название Blue Monday, означающее печаль от январского блюза. Но не грусти! Придумай себе что-нибудь интересное и позитивное на весь день.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие

15 января по новому церковному календарю верующие чтят память преподобных Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Павел Фивейский был первым христианским монахом-отшельником и прожил в полном одиночестве 91 год.

В детстве он остался без родителей, а от родственников скрывался, чтобы они не забрали его имущество. Павел нашел себе пещеру, в которой обустроил пристанище. Ему помогали птицы, и приносили еду. Все свое время Павел Фивейский проводил в молитвах.

А преподобный Иоанн Кущник был молодым монахом, который в детстве ушел от богатых родителей, потому что понял тщетность и печаль мирской жизни. Он попросил подарить ему Евангелие, после чего сбежал в Витанию. Там он работал всю свою недолгую жизнь.

Читать по теме Церковный календарь 2024: новые даты празднования для верующих Делимся церковным календарем на 2024 год.

Приметы 15 января 2024

Если видны яркие звезды ночью — жди морозов.

Мороз оставил узоры на окнах как колоски — урожай будет щедрым.

Если щебечут снегири — жди смены погоды.

Сильный ветер в этот день — год будет холодным и с дождями.

Что сегодня нельзя делать

15 января нельзя ссориться, сплетничать и ругаться, особенно с родными людьми. В народе этот день называли колдовским. Не стоит ходить в грязной и рваной одежде.

А еще не отказывай в помощи людям сегодня. Подай милостыню нуждающимся. Из дома также нельзя выходить голодным(-ой).

Памятные события 15 января в истории

1559 года — состоялась коронация английской королевы Елизаветы I.

1776 года — во Львове вышел первый экземпляр первого периодического издания в Украине Gazette de Leopol.

1892 года — в газете Triangle автор игры баскетбол опубликовал 13 правил к ней.

1943 года — было завершено строительство Пентагона — крупнейшего офисного сооружения в мире, в котором работает Минобороны США.

1992 года — Президиум Верховной Рады Украины утвердил музыкальную редакцию Государственного гимна Украины.

1993 года — в эфир вышла последняя (2137) серия Санта-Барбары.

2001 года — была запущена Википедия как одна англоязычная глава.

Именины сегодня

По новому церковному календарю именины 15 января отмечают: Гавриил, Герасим, Иван, Илона, Михаил, Елена, Павел, Прохор, Фома, Ян.

По старому церковному календарю 15 января именины отмечают: Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлиана.

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