15 січня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Сьогодні точно важливий день! Якщо зранку тобі так і здалося, у нашому матеріалі розповімо, яке сьогодні свято — 15 січня 2024 року. Ми зібрали всі найцікавіші та найважливіші події, свята та традиції.

15 січня — яке сьогодні свято: повна добірка свят і традицій

День Вікіпедії

15 січня відзначають День Вікіпедії, адже саме в цей день у 2001 році підприємець Джиммі Вейлз і викладач Ларрі Сенгер запустили Вікіпедію як один англомовний розділ. Сьогодні Вікіпедію створюють на 321 мовному розділі.

Сайт лишається п’ятим за популярністю у світі та містить понад 62 мільйони статей. Статті Вікіпедії редагуються в середньому 5,2 рази на секунду.

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День головного убору

15 січня відзначають День головного убору чи День капелюха. Мода на головні убори змінювалася від Давнього Єгипту і до сьогодні. Тому не нехтуй шапками та іншими уборами, адже це не тільки модно, а ще й тепло.

Сумний понеділок

Сумний понеділок відзначають у третій понеділок січня. За нез’ясованою причиною його вважають найбільш гнітючим днем у році. Напевно, тим, хто багато святкував, дуже складно виходити на роботу в понеділки.

Таку традицію запровадила у 2005 році компанія Sky Travel. Психолог Кліфф Арналл вигадав оригінальну назву Blue Monday, яка означає смуток від січневого блюзу. Але не сумуй! Вигадай собі щось цікаве та позитивне на весь день.

Яке сьогодні свято в церковному календарі та кому моляться віряни

15 січня за новим церковним календарем віряни вшановують пам’ять преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника. Павло Тивейський був першим християнським ченцем-відлюдником і прожив у цілковитій самоті 91 рік.

У дитинстві він лишився без батьків, а від родичів ховався, щоб вони не забрали його майно. Павло знайшов собі печеру, в якій облаштував притулок. Йому допомагали птахи, які приносили їжу. Весь свій час Павло Тивейський проводив у молитвах.

А преподобний Іван Кущник був молодим ченцем, який у дитинстві пішов від багатих батьків, бо зрозумів марність і сум мирського життя. Він попросив подарувати йому Євангеліє, після чого втік до Витанії. Там він працював усе своє недовге життя.

Читати на тему Церковний календар 2024 рік: нові дати святкування для вірян Ділимось церковним календарем на 2024 рік.

Прикмети 15 січня 2024

Якщо видно яскраві зорі вночі — чекай морозів.

Мороз лишив візерунки на вікнах, наче колоски — урожай буде щедрим.

Якщо щебечуть снігурі — чекай на зміну погоди.

Сильний вітер у цей день — рік буде холодним і з дощами.

Що сьогодні не можна робити

15 січня не можна сваритися, пліткувати та лаятися, надто з рідними людьми. У народі цей день вважали чаклунським, тому без потреби з дому виходити не радили. Не варто ходити в брудному та рваному одязі.

А ще — не відмовляй у допомозі людям сьогодні. Подай милостиню нужденним. З дому також не можна виходити голодним(-ою).

Пам’ятні події 15 січня в історії

1559 року — відбулася коронація англійської королеви Єлизавети I.

1776 року — у Львові вийшов перший примірник першого періодичного видання в Україні Gazette de Leopol.

1892 року — у газеті Triangle автор гри баскетбол оприлюднив 13 правил до неї.

1943 року — було завершене будівництво Пентагону — найбільшої офісної споруди у світі, в якій працює Міноборони США.

1992 року — Президія Верховної Ради України затвердила музичну редакцію Державного гімну України.

1993 року — в ефір вийшла остання (2137) серія Санта-Барбари.

2001 року — була запущена Вікіпедія як один англомовний розділ.

Іменини сьогодні

За новим церковним календарем, іменини 15 січня відзначають: Гаврило, Герасим, Іван, Ілона, Михайло, Олена, Павло, Прохор, Хома, Ян.

За старим церковним календарем, 15 січня іменини відзначають: Василь, Кузьма, Марк, Петро, Серафим, Сергій, Уляна, Юліана.

Раніше ми розповідали, коли прибирати ялинку.

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