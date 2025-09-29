Приглашение на день рождения: теплые слова, которые запомнятся друзьям

Как пригласить родных и друзей на вечеринку в честь дня рождения, чтобы сказать, что они самые важные и главные для тебя гости. Как дать понять, что ждешь с нетерпением, и праздник без них не состоится! Напиши теплое приглашение на день рожденья.

Подобрать правильно слова мы поможем — варианты текстов в материале.

Приглашение на день рождения: образцы

Приглашаю тебя присоединиться к нашей веселой компании в честь празднования дня рождения! Это яркое событие состоится (дата, адрес). Ждем тебя с улыбкой и хорошим настроением! Готовы поделиться своей радостью, обещаем, что ты отлично проведешь время!

Дорогие (имена)! Очень хочу видеть вас на своем празднике, дне моего рождения! Торжество состоится (дата и адрес). Явка обязательна, отказ не принимается! Жду с нетерпением! С уважением (имя).

Дорогие и любимые мои друзья! Приглашаю вас на празднование моего дня рождения! Гарантирую, что не вы загрустите и будете поражены праздничным столом: удивлю вкусными сюрпризами! Торжества пройдут (дата и адрес). Отказы не принимаются!

С радостью сообщаю что вот-вот придет мой праздник — день рождения! И я с большим удовольствием приглашаю тебя отметить это событие по адресу (адрес). Жду тебя (дата) в любую погоду. Прихвати с собой хорошее настроение и желание хорошенько развлечься!

Приглашаю самых близких и самых родных людей, которым отдаю кусочек своего сердца! Прошу присоединиться к празднику, который состоится (адрес и число). Мы соберемся тесной дружеской компанией в честь моего дня рождения. Буду очень рад (-а) увидеться! Жду с нетерпением!

Друг, спасибо, что ты есть в моей жизни! Приглашаю тебя провести день моего рождения в тёплой и классной компании. Будут только те, кто делает мою жизнь ярче! Люблю и жду (дата и адрес).

Приглашаю вместе отпраздновать мой день рожденья! Торжества запланированы на (дата и адрес). Буду рад (-а) встретить этот важный день в кругу близких мне друзей! Надеюсь, этот день останется в памяти, как один из самых веселых и вкусных праздников!

С нетерпением жду, когда мы соберемся за праздничным столом, чтобы отпраздновать мой день рождения! Приглашаю близких и родных людей! Жду вас: (дата и адрес). Обещаю вкусное угощение, веселую компанию и интересные развлечения!

Приглашаю тебя на свой день рождения! Жду в хорошем настроении и с желанием повеселиться (число и адрес)! Давайте отпразднуем вместе? Обещаю: это будет незабываемое событие!

Хочу пригласить тебя на мой день рожденья! Прошу прилететь на крыльях любви и радости (дата, адрес). А я в свою очередь гарантирую яркое веселье для души и отличный отдых! Честно признаюсь, что твое присутствие на моей вечеринке станет самым дорогим и самым важным подарком.

Приглашение на день рождения в стихах

Оставляйте грусть на полке,

Постарайтесь сон прогнать,

В этот вечер с вами только

Будем петь и танцевать,

Пусть шары без сожаления

Разлетаются дождем,

Будет славный день рождения,

Приходите, мы вас ждем.



День рождения близок мой!

Этот праздник небольшой

Приглашаю посетить

И шампанского испить,

Озвучить за мое здоровье тост.

Текст приглашения мой прост:

Жду вас ровно в … часов

Адрес встречи вот таков:

… (адрес)



Очень скоро жду вас в гости:

Стол — с меня, а с вас — все тосты.

Настроение — с меня,

С вас — свободные полдня.

Ждать вас буду здесь, смотрите:

(дата, место)

Непременно приходите!

