Приглашение на день рождения: теплые слова, которые запомнятся друзьям

Как пригласить родных и друзей на вечеринку в честь дня рождения, чтобы сказать, что они самые важные и главные для тебя гости. Как дать понять, что ждешь с нетерпением, и праздник без них не состоится! Напиши теплое приглашение на день рожденья.
Подобрать правильно слова мы поможем — варианты текстов в материале.
Приглашение на день рождения: образцы
Приглашаю тебя присоединиться к нашей веселой компании в честь празднования дня рождения! Это яркое событие состоится (дата, адрес). Ждем тебя с улыбкой и хорошим настроением! Готовы поделиться своей радостью, обещаем, что ты отлично проведешь время!
Дорогие (имена)! Очень хочу видеть вас на своем празднике, дне моего рождения! Торжество состоится (дата и адрес). Явка обязательна, отказ не принимается! Жду с нетерпением! С уважением (имя).
Дорогие и любимые мои друзья! Приглашаю вас на празднование моего дня рождения! Гарантирую, что не вы загрустите и будете поражены праздничным столом: удивлю вкусными сюрпризами! Торжества пройдут (дата и адрес). Отказы не принимаются!
С радостью сообщаю что вот-вот придет мой праздник — день рождения! И я с большим удовольствием приглашаю тебя отметить это событие по адресу (адрес). Жду тебя (дата) в любую погоду. Прихвати с собой хорошее настроение и желание хорошенько развлечься!
Приглашаю самых близких и самых родных людей, которым отдаю кусочек своего сердца! Прошу присоединиться к празднику, который состоится (адрес и число). Мы соберемся тесной дружеской компанией в честь моего дня рождения. Буду очень рад (-а) увидеться! Жду с нетерпением!
Друг, спасибо, что ты есть в моей жизни! Приглашаю тебя провести день моего рождения в тёплой и классной компании. Будут только те, кто делает мою жизнь ярче! Люблю и жду (дата и адрес).
Приглашаю вместе отпраздновать мой день рожденья! Торжества запланированы на (дата и адрес). Буду рад (-а) встретить этот важный день в кругу близких мне друзей! Надеюсь, этот день останется в памяти, как один из самых веселых и вкусных праздников!
С нетерпением жду, когда мы соберемся за праздничным столом, чтобы отпраздновать мой день рождения! Приглашаю близких и родных людей! Жду вас: (дата и адрес). Обещаю вкусное угощение, веселую компанию и интересные развлечения!
Приглашаю тебя на свой день рождения! Жду в хорошем настроении и с желанием повеселиться (число и адрес)! Давайте отпразднуем вместе? Обещаю: это будет незабываемое событие!
Хочу пригласить тебя на мой день рожденья! Прошу прилететь на крыльях любви и радости (дата, адрес). А я в свою очередь гарантирую яркое веселье для души и отличный отдых! Честно признаюсь, что твое присутствие на моей вечеринке станет самым дорогим и самым важным подарком.
Приглашение на день рождения в стихах
Оставляйте грусть на полке,
Постарайтесь сон прогнать,
В этот вечер с вами только
Будем петь и танцевать,
Пусть шары без сожаления
Разлетаются дождем,
Будет славный день рождения,
Приходите, мы вас ждем.
День рождения близок мой!
Этот праздник небольшой
Приглашаю посетить
И шампанского испить,
Озвучить за мое здоровье тост.
Текст приглашения мой прост:
Жду вас ровно в … часов
Адрес встречи вот таков:
… (адрес)
Очень скоро жду вас в гости:
Стол — с меня, а с вас — все тосты.
Настроение — с меня,
С вас — свободные полдня.
Ждать вас буду здесь, смотрите:
(дата, место)
Непременно приходите!
