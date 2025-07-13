Запрошення на день народження: теплі слова, які запам’ятаються друзям

Як запросити рідних та друзів на вечірку на честь дня народження, щоб принагідно сказати, що вони найважливіші та найголовніші гості. Як повідомити, що чекаєш із нетерпінням, і свято без них — не свято! Напиши гарне запрошення на день народження.

Підібрати відповідні слова ми допоможемо — варіанти текстів у матеріалі.

Запрошення на день народження: зразки

Запрошую тебе доєднатися до нашої веселої компанії на честь святкування дня народження! Ця яскрава подія відбудеться (дата, за адресою (адреса). Чекаємо тебе з посмішкою та гарним настроєм! Готові поділиться своєю радістю, обіцяємо, що ти чудово проведеш час!

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Дорогі (імена), дуже хочу бачити вас на своєму святі, дні мого народження! Урочистість відбудеться (дата й адреса). Явка обов’язкова, відмова не приймається! Чекаю з нетерпінням! З повагою (ім’я).

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Любі та дорогі мої друзі! Щиро запрошую вас на святкування мого дня народження! Гарантую, що не засумуєте і будете вражені святковим столом: здивую смачними сюрпризами! Урочистості відбудуться (дата та адреса). Відмови не приймаються!



З радістю повідомляю що от-от прийде моє свято — день народження! І я з великим задоволенням запрошую тебе відзначити цю подію за адресою (адреса). Чекаю тебе (дата) за будь-якої погоди. Прихопи із собою чудовий настрій та бажання гарненько розважитися!

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Запрошую найближчих та найрідніших людей, яким віддаю шматочок свого серця! Прошу приєднатися до свята, яке відбудеться (адреса та число). Ми зберемося тісною дружньою компанією на честь мого дня народження. Буду дуже радий (-а) побачитися! Чекаю з нетерпінням!

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Друже, дякую, що ти є в моєму житті! І запрошую тебе провести день мого народження в теплій та класній компанії. Будуть лише ті, хто робить моє життя яскравішим! Люблю і чекаю (дата й адреса).

Запрошую разом відсвяткувати мій день народження! Урочистості заплановані на (дата й адреса). Буду радий (-а) зустріти цей важливий день у колі близьких мені друзів! Сподіваюся, цей день залишиться у пам’яті, як одне з найвеселіших та найсмачніших свят!

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З нетерпінням чекаю, коли всі ми зберемося за святковим столом, щоб відзначити мій день народження! Запрошую близьких та рідних мені людей! Чекаю на вас: (дата й адреса). Обіцяю смачне частування, веселу компанію та цікаві розваги!

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Запрошую тебе на свій день народження! Чекаю у гарному настрої та з бажанням повеселитися (число та адреса)! Відсвяткуймо разом? Обіцяю: це буде незабутня пригода!



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Хочу запросити тебе на мій день народження! Прошу прилетіти на крилах кохання та радості (дата, адреса). А я своєю чергою гарантую яскраві веселощі для душі та чудовий відпочинок! Щиро зізнаюся, що твоя присутність на моїй вечірці стане найдорожчим та найважливішим подарунком.

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Запрошення на день народження у віршах

Запрошую друзів на свято чудове,

Приходьте із настроєм терміново,

Беріть із собою говірки й пісні,

Щасливі, усміхнені й чарівні!



***

Запрошую сердечно завітати

До мене на гостину з серпантином!

Я народилась (-вся), і значить,

Що друзів я збираю на гостину.

Беріть з собою настрій у похід,

Засяють хай обличчя веселково,

Щоб залишило свято в душах слід,

Чекаю з нетерпінням у своє коло!

***

З приємною радістю, зі словом чудовим,

З настроєм світлим, в чарівній обнові

Запрошення Вам надсилаю на свято,

Де буде і настрій, й фантазій багато.

Приходьте, будь ласка, сюди на гостину:

В чарівну й веселу, приємну годину:

(дата й адреса)

Чекатиму вас з нетерпінням!

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