17 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

В мире каждый день посвящен какому-то празднику, чтобы почтить какие-то события, людей или обратить внимание на некоторые проблемы.

Мы расскажем, какие праздники отмечают 17 октября и кого нужно поздравить с именинами в этот день.

17 октября — какой сегодня праздник в мире и в Украине

17 октября отмечается Международный день донорства и трансплантации.

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Первую трансплантацию в мире провели в 1883 году, ее провел швейцарский хирург, лауреат Нобелевской премии Теодор Кохер.

Уже в 1954 году американский хирург провел пересадку почки. А через чуть более десяти лет, в 1967 году, в ЮАР хирург Кристиан Барнард осуществил первую в мире пересадку сердца. Хотя после этого пациент, к сожалению, прожил всего 18 дней, это стало большим толчком в сфере пересадки органов.

Также 17 октября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. 22 декабря 1992 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 17 октября датой этого праздника.

История проведения Международного дня борьбы с нищетой связана с 17 октября 1987 года.

Тогда более 100 тыс. человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году подписали Всеобщую декларацию прав человека. Люди собрались, чтобы отдать дань памяти жертв нищеты, насилия и голода. Они заявили, что нищета является нарушением прав человека. Пообещали, что будут совместно бороться за соблюдение этих прав. Соответствующие заявления начертили на памятном камне.

Какой сегодня праздник в церковном календаре и кому молятся верующие 17 октября

Согласно церковному календарю, 17 октября отмечают День памяти пророка Осии. Он был одним из 12 маленьких пророков Старого Завета. Мужчина жил в VIII веке до н.э. в Израильском царстве.

Осия призвал израильтян к покаянию и возвращению к Богу, обещая им милосердие и благословение в будущем. Он смог предсказать приход Мессии, который спасет людей от греха и смерти. Книга пророка Осии — первая из книг маленьких пророков в Библии.

Также 17 октября отмечают День памяти святых мучеников Космы и Дамиана. Они были близнецами, жили и лечили людей в Риме в III веке. Братья также проповедовали христианство.

Мужчины помогали больным и нуждающимся, не принимая ничего взамен. За свою веру они были арестованы и подвергнуты жестоким пыткам, но Бог охранял их от всякого вреда. Позже их казнили мечом вместе с тремя другими христианами.

Приметы 17 октября 2023

Часто наши предки могли по разным признакам предусмотреть, какой будет погода, в частности, им помогало поведение животных:

если в этот день кошка спит крепко, то погода будет теплой;

если гусь машет крыльями, скоро будет дождь;

если ночью светит яркая Луна, то погода будет солнечной и теплой.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит начинать новые дела, ведь они могут не увенчаться успехом. Лучше не рассказывать знакомым о своем успехе и не хвастаться новыми покупками. Надо избегать ссор.

Памятные события 17 октября в истории

В 1990 году на будущей площади Независимости завершилась голодовка студентов, добившихся от Верховного Совета УССР принятия постановления о выполнении их политических требований.

В 1855 году англичанин Генри Бессемер запатентовал свой процесс приготовления стали.

В 1604 году немецкий астроном Кеплер Иоганн начал наблюдение сверхновой звезды (SN 1604), впоследствии ее назвали его именем.

Именины сегодня 17 октября

Сегодня именины празднуют Юлиан, Кузьма, Леонтий, Анатолий, Андрей, Иосиф, Антон, Александр, Сергей.

В октябре отмечается несколько важных церковных праздников. Ранее мы рассказывали о церковных праздниках в октябре 2023 года.

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