Праздники

17 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 октября 2023, 09:00
17 жовтня: яке свято в Україні 2023 року
Фото: Pexels

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17 октября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня
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