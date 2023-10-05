Первая в Украине сплит-операция по трансплантации: как ребенок стал донором посмертно для пяти человек

Третий раз в истории нашей страны ребенок стал донором посмертно. В больницах Первого медобъединения Львова органы 15-летнего парня, жизнь которого внезапно оборвалась, пересадили четырем другим детям и одному взрослому.

Во время этой мультиорганной пересадки впервые в Украине была выполнена сплит-операция по разделению и пересадке печени сразу двум пациентам.

Уникальную трансплантацию во Львове провели специалисты Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, а остальные пересадки сердца и почек — львовские врачи.

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Шанс спасти детей

Родители годовалого Луки не находят себе места и все еще ждут вердикта врачей. Шансы на спасение единственного сына — 50% на 50%.

В два месяца Луке диагностировали билиарную атрезию — тяжелый врожденный недуг, из-за которого печень малыша стремительно отказывает. С таким диагнозом дети не доживают до двух лет. Единственная возможность спасти — посмертная трансплантация.

Новый орган для сына очень ждет и мама 11-летнего Владика. Сердце мальчика настолько изношено недугом, что никакое лекарство уже не способно ему помочь.

Проблемы со здоровьем у Владика начались, когда ему было всего полгода. С тех пор его мама живет в страхе, что сердце сына может остановиться в любой момент.

О 15-летнем доноре

Благодаря согласию семьи донора и Владик, и Лука могут получить шанс на спасение. Их спасет 15-летний мальчик. Он лежит на системе поддержания жизнеобеспечения. Юноша стал третьим ребенком-донором в истории украинской медицины.

Детский анестезиолог больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова Ярема Безниско говорит, что мальчик гулял с друзьями, но внезапно ему стало плохо.

— Он поступил сначала в районную больницу, где его состояние прогрессивно ухудшалось, а затем был переведен к нам. К сожалению, имелись все признаки повреждения головного мозга.

После попытки каким-то образом спасти мозг, после нейрохирургического вмешательства, к сожалению, мы поняли, что у ребенка есть неотвратимые изменения, свидетельствующие о смерти мозга, — говорит он.

Память донора почтили минутой молчания и коридором уважения.

Успешные трансплантации

Помимо трансплантации органов детям планируется пересадка правой доли печени для взрослого.

Анатомия желчевыводящих путей позволяет произвести сплит, то есть разделение печени на двух реципиентов — на ребенка и взрослого. Сейчас мы будем готовить нашего годовалого пациента к операции, — сказал врач.

Маленького Луку забрали в операционную. Уникальная пересадка длиться не менее восьми часов. Тем временем кардиохирурги пришли и за Владиком. По дороге в операционную он признается: с новым сердцем осуществится его мечта — играть в футбол. Пересадка сердца прошла успешно.

Операции длительные и утомительные. Когда трансплантацию сердца почти завершили, пересадку печени врачи только начали. Трансплантологам удалось поделить орган на две части. Меньшая досталась Луке, большая — взрослому 22-летнему пациенту.

Все прошло успешно, несмотря на то, что сплит-трансплантации считаются одними из самых тяжелых и редких операций.

Также успешно операции завершились и для двоих детей, получивших почки. Это 12-летний Геннадий и 18-летний Иван. Их новые органы тоже работают. Это значит, что они больше не прикованы к аппаратам гемодиализа.

Украинские врачи спасают жизни, проводя операции по пересадке органов. Ранее мы рассказывали об уникальной трансплантации костного мозга ребенку с мраморной болезнью.

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