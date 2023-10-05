Украина

Первая в Украине сплит-операция по трансплантации: как ребенок стал донором посмертно для пяти человек

Ирина Заславец, медицинский обозреватель программы Викна-Новости 05 октября 2023, 14:00
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