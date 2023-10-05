Перша в Україні спліт-операція з трансплантації: як дитина стала донором посмертно для п’яти людей

Втретє в історії нашої країни дитина стала донором посмертно. У лікарнях Першого медоб’єднання Львова органи 15-річного хлопця, життя якого раптово обірвалось, пересадили чотирьом іншим дітям та одному дорослому.

Під час цієї мультиорганної пересадки вперше в Україні була виконана спліт-операція з розділення та пересадки печінки одразу двом пацієнтам.

Унікальну трансплантацію у Львові провели спеціалісти Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова, а решту пересадок серця та нирок — львівські лікарі.

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Шанс врятувати дітей

Батьки однорічного Луки не знаходять собі місця і все ще чекають вердикту лікарів. Шанси на порятунок єдиного сина — 50% на 50%.

У два місяці Луці діагностували біліарну атрезію — важку вроджену недугу, через яку печінка малюка стрімко відмовляє. З таким діагнозом діти не доживають до двох років. Єдина можливість врятувати — посмертна трансплантація.

На новий орган для сина дуже чекає і мама 11-річного Владика. Серце хлопчика настільки зношене недугою, що жодні ліки вже не здатні йому допомогти.

Проблеми зі здоров’ям у Владика почалися, коли йому було лише півроку. Відтоді його мама живе у страху, що серце сина може зупинитися будь-якої миті.

Про 15-річного донора

Завдяки згоді сімʼї донора і Владик, і Лука можуть отримати свій шанс на порятунок. Їх врятує 15-річний хлопчик. Він лежить на системі підтримки життєзабезпечення. Юнак став третьою дитиною-донором в історії української медицини.

Дитячий анестезіолог лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова Ярема Безніско каже, що хлопчик гуляв з друзями, але раптово йому стало погано.

— Його доправили спочатку до районної лікарні, де його стан прогресивно погіршувався, а потім був переведений до нас. На жаль, були всі ознаки ушкодження головного мозку.

Після спроби якимось чином врятувати мозок, після нейрохірургічного втручання, на жаль, ми зрозуміли, що в дитини є невідворотні зміни, які свідчать про смерть мозку, — говорить він.

Пам’ять донора вшанували хвилиною мовчання та коридором пошани.

Успішні трансплантації

Крім трансплантації органів дітям, планується пересадка правої долі печінки для дорослого.

Анатомія жовчовивідних шляхів дозволяє провести спліт, тобто розділення печінки на двох реципієнтів — на дитину і на дорослого. Зараз ми будемо готувати нашого однорічного пацієнта до операції, — сказав лікар.

Маленького Луку забрали в операційну. Унікальна пересадка триває щонайменше вісім годин. Тим часом кардіохірурги прийшли й за Владиком. Дорогою до операційної він зізнається: з новим серцем здійсниться його мрія — грати у футбол. Пересадка серця минула успішно.

Операції тривалі та виснажливі. Коли трансплантацію серця майже завершили, то пересадку печінки лікарі лише розпочали. Трансплантологам вдалося розділити орган на дві частини. Менша дісталася Луці, більша — дорослому 22-річному пацієнту.

Усе минуло успішно, попри те, що спліт-трансплантації вважаються одними з найважчих і вкрай рідкісних операцій.

Також успішно операції завершилися і для двох діток, які отримали нирки. Це 12-річний Геннадій та 18-річний Іван. Їхні нові органи теж працюють. Це означає, що вони більше не прикуті до апаратів гемодіалізу.

Українські лікарі рятують життя, проводячи операції з пересадки органів. Раніше ми розповідали про унікальну трансплантацію кісткового мозку дитині з мармуровою хворобою.

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