Україна

Перша в Україні спліт-операція з трансплантації: як дитина стала донором посмертно для п’яти людей

Ірина Заславець, медична оглядачка програми Вікна-новини 05 Жовтня 2023, 14:00
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