Свята

17 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 09:00
17 жовтня: яке свято в Україні 2023 року
Фото: Pexels

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