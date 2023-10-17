17 жовтня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

У світі кожен день присвячений якомусь святу, щоб вшанувати якісь події, людей чи звернути увагу на певні проблеми.

Ми розповімо, які свята відзначають 17 жовтня та кого треба привітати з іменинами цей день.

17 жовтня — яке сьогодні свято у світі та в Україні

17 жовтня відзначають Міжнародний день донорства та трансплантації.

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Першу у світі трансплантацію провели у 1883 році, її провів швейцарський хірург, лауреат Нобелівської премії Теодор Кохер.

Вже у 1954 році американський хірург провів пересадку нирки. А трохи більш як за десятиліття, у 1967 році, у ПАР хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі пересадку серця. Хоча після цього пацієнт, на жаль, прожив лише 18 днів, це стало великим поштовхом у сфері пересадки органів.

Також 17 жовтня відзначається Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності. 22 грудня 1992 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 17 жовтня датою цього свята.

Історія проведення Міжнародного дня боротьби з бідністю пов’язана з 17 жовтня 1987 року.

Тоді понад 100 тис. осіб зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948 році підписали Загальну декларацію прав людини. Люди зібралися, щоб віддати данину пам’яті жертв убогості, насильства й голоду. Вони заявили, що убогість є порушенням прав людини. Пообіцяли, що спільно боротимуться за дотримання цих прав. Відповідні заяви накреслили на пам’ятному камені.

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни 17 жовтня

За церковним календарем, 17 жовтня відзначають День пам’яті пророка Осії. Він був одним із 12 маленьких пророків Старого Завіту. Чоловік жив у VIII столітті до н.е. в Ізраїльському царстві.

Осія закликав ізраїльтян до покаяння та повернення до Бога, обіцяючи їм милосердя та благословення в майбутньому. Він зміг передбачити прихід Месії, який врятує людей від гріха та смерті. Книга пророка Осії є першою з книг маленьких пророків у Біблії.

Також 17 жовтня відзначають День пам’яті святих мучеників Косми і Даміана. Вони були близнюками, жили та лікували людей у Римі у III столітті. Брати також проповідували християнство.

Чоловіки допомагали хворим та нужденним, не беручи нічого натомість. За свою віру вони були заарештовані і піддані жорстоким катуванням, але Бог охороняв їх від усякої шкоди. Пізніше їх стратили мечем разом із трьома іншими християнами.

Прикмети 17 жовтня 2023

Часто наші предки могли за різними ознаками передбачити, якою буде погода, зокрема їм допомагала поведінка тварин:

якщо у цей день кішка спить міцно, то погода буде теплою;

якщо гусак махає крилами, скоро буде дощ;

якщо вночі світить яскравий Місяць, то погода буде сонячною і теплою.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не варто починати нові справи, адже вони можуть не закінчитися успіхом. Краще не розповідати знайомим про свій успіх та не хизуватися новими покупками. Треба уникати сварок.

Пам’ятні події 17 жовтня в історії

У 1990 році на майбутній площі Незалежності завершилося голодування студентів, які домоглися від Верховної Ради УРСР прийняття постанови про виконання їхніх політичних вимог.

У 1855 році англієць Генрі Бессемер запатентував свій процес приготування сталі.

У 1604 році німецький астроном Кеплер Йоганн почав спостереження наднової зірки (SN 1604), згодом її назвали його ім’ям.

Іменини сьогодні 17 жовтня

Сьогодні іменини святкують Юліан, Кузьма, Леонтій, Анатолій, Андрій, Йосип, Антон, Олександр, Сергій.

У жовтні відзначають кілька важливих церковних свят. Раніше ми розповідали про церковні свята у жовтні 2023.

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