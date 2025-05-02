2 мая — какой сегодня праздник в Украине и мире, и что нельзя делать в этот день

2 мая в Украине издавна считают днем ​​покоя, когда стоит отказаться от тяжелого труда и просто понаблюдать за миром и собой. Какие церковные праздники отмечают сегодня, какие международные дни стоит отпраздновать и нам, дни ангела и погодные приметы — все самое интересное для тебя в материале.

Какой сегодня, 2 мая 2025 года, церковный праздник

Сегодня, 2 мая, верующие чествуют сразу нескольких святых, жизнь которых напрямую связана с Украиной. По новому стилю вспоминают об Афанасии Лубенском, чудотворце и покровителе Харькова. А также о благоверных князьях Борисе и Глебе.

По старому стилю отмечают память монаха Киево-Печерской лавры Иоанна Печерника. Расскажем о святых чуть больше.

2 мая — День памяти Афанасия Лубенского

Афанасий жил в 17 веке и имел сан митрополита Киевского. Он ревностно отстаивал независимость украинской Церкви и был преследован за это. Его неоднократно арестовывали, заставляли отречься от сана. Последние годы жизни Афанасий провел в Харькове, ныне там хранятся его мощи, а сам святой считается небесным покровителем города.

2 мая вспоминают благоверных князей Бориса и Глеба

Борис и Глеб — первые святые Руси, канонизированные еще в 11 веке. Они были сыновьями князя Владимира Великого и погибли от руки своего брата Святополка, который после смерти отца начал борьбу за власть. Они не сопротивлялись, и их смерть считают символом христианской жертвенности.

Преподобный Иоанн Печерник, праздник которого отмечают 2 мая по старому стилю, был монахом Киево-Печерской лавры, жил в 12 веке и запомнился тем, что стремился к полному уединению, строго постился и вообще отрекся от человеческого мира. Еще при жизни Иоанн прославился способность творить чудеса.

Кто сегодня, 2 мая, отмечает день ангела

По старому стилю день ангела у Егора, Иоанна, Виктора, Георгия, Семена, Яна.

По новому стилю именины у Бориса, Глеба, Давида, Михаила, Панаса, Романа, Зои.

Не забудь поздравить именинников с праздником!

В числе выдающихся украинцев, родившихся 2 мая, композитор Николай Вилинский, военный деятель УНР Юрий Тютюнник, историк Мирон Кордуба и Герой Украины, участник войны против России Андрей Кизило.

Какой сегодня, 2 мая 2025 года, праздник в стране и мире

Знаковых украинских дней сегодня в календаре нет, однако есть ряд интересных международных праздников:

Международный день осведомленности о цинге должен напомнить об опасности дефицита витамина C, который вызывает крайне опасную болезнь цингу. Этот день напоминает о важности полноценного питания и профилактике болезни.

должен напомнить об опасности дефицита витамина C, который вызывает крайне опасную болезнь цингу. Этот день напоминает о важности полноценного питания и профилактике болезни. Всемирный день тунца — праздник ввели, чтобы говорить о защите популяции одной из наиболее коммерчески привлекательных рыб. Тунцом питаются миллионы людей, но из-за чрезмерного улова некоторые его виды могут исчезнуть.

— праздник ввели, чтобы говорить о защите популяции одной из наиболее коммерчески привлекательных рыб. Тунцом питаются миллионы людей, но из-за чрезмерного улова некоторые его виды могут исчезнуть. Международный день вина Совиньон Блан празднуют каждый год в первую пятницу мая, чтобы привлечь внимание к одному из самых известных сортов белого вина, который ценят за характерную кислинку и фруктово-травяные ноты. Праздник отмечают как виноделы, так и любители напитка, особенно во Франции, Новой Зеландии, Чили и Южной Африке.

празднуют каждый год в первую пятницу мая, чтобы привлечь внимание к одному из самых известных сортов белого вина, который ценят за характерную кислинку и фруктово-травяные ноты. Праздник отмечают как виноделы, так и любители напитка, особенно во Франции, Новой Зеландии, Чили и Южной Африке. Международный день Гарри Поттера — праздник официально назначен на 2 мая, потому что именно в этот день состоялось финальное сражение между силами Гарри Поттера и Темного Лорда Волдеморта, которое воспринимают как символ борьбы добра со злом. В память о событиях Поттерианы поклонники произведения устраивают костюмированные вечеринки и марафоны фильмов.

Приметы дня

Теплая погода 2 мая — к жаркому и урожайному лету.

Если в этот день идет дождь — стоит ожидать дождливого лета.

Солнечный и безветренный день обещает хороший урожай пшеницы и гречихи.

Много росы утром — к щедрому урожаю огурцов.

Громкое кваканье лягушек — к длительному потеплению.

Облака плывут на большой высоте — к хорошим погодным условиям в ближайшие дни.

Гром 2 мая обещает ветреное и влажное лето.

Пауки плетут много паутины — на хорошую погоду.

Что нельзя делать сегодня, 2 мая

2 мая издавна считался днем, когда чествуют весеннее пробуждение природы, и существовало немало запретов, связанных с землей и живыми существами.

Нельзя косить или вырывать молодую зелень — считалось грехом разрушать первые ростки весны.

Запрещено ломать ветки или рубить деревья, особенно молодые, которые только начали пускать сок — это могло принести несчастье и плохую энергию в дом.

Не стоит работать на земле с металлом — пахать, копать, чтобы не нарушить естественный рост растений.

Желательно не браться за тяжелый физический труд — день считался хорошим для наблюдения за природой и спокойствием.

Нельзя убивать насекомых, особенно бабочек и пчел — они вестники весны и благополучия.

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