2 мая — какой сегодня праздник в Украине и мире, и что нельзя делать в этот день

Фото Pexels 2 мая в Украине издавна считают днем покоя, когда стоит отказаться от тяжелого труда и просто понаблюдать за миром и собой. Какие церковные праздники отмечают сегодня, какие международные дни стоит отпраздновать и нам, дни ангела и погодные приметы — все самое интересное для тебя в материале. Какой сегодня, 2 мая 2025 года, церковный праздник Сегодня, 2 мая, верующие чествуют сразу нескольких святых, жизнь которых напрямую связана с Украиной. По новому стилю вспоминают об Афанасии Лубенском, чудотворце и покровителе Харькова. А также о благоверных князьях Борисе и Глебе. По старому стилю отмечают память монаха Киево-Печерской лавры Иоанна Печерника. Расскажем о святых чуть больше. 2 мая — День памяти Афанасия Лубенского Афанасий жил в 17 веке и имел сан митрополита Киевского. Он ревностно отстаивал независимость украинской Церкви и был преследован за это. Его неоднократно арестовывали, заставляли отречься от сана. Последние годы жизни Афанасий провел в Харькове, ныне там хранятся его мощи, а сам святой считается небесным покровителем города. Читать по теме Магнитные бури в мае 2025: когда метеозависимым готовиться к мигрени Магнитные бури в мае 2025: когда метеозависимым готовится к мигрене. 2 мая вспоминают благоверных князей Бориса и Глеба Борис и Глеб — первые святые Руси, канонизированные еще в 11 веке. Они были сыновьями князя Владимира Великого и погибли от руки своего брата Святополка, который после смерти отца начал борьбу за власть. Они не сопротивлялись, и их смерть считают символом христианской жертвенности. Преподобный Иоанн Печерник, праздник которого отмечают 2 мая по старому стилю, был монахом Киево-Печерской лавры, жил в 12 веке и запомнился тем, что стремился к полному уединению, строго постился и вообще отрекся от человеческого мира. Еще при жизни Иоанн прославился способность творить чудеса.Pexels Кто сегодня, 2 мая, отмечает день ангела По старому стилю день ангела у Егора, Иоанна, Виктора, Георгия, Семена, Яна. По новому стилю именины у Бориса, Глеба, Давида, Михаила, Панаса, Романа, Зои. Не забудь поздравить именинников с праздником! В числе выдающихся украинцев, родившихся 2 мая, композитор Николай Вилинский, военный деятель УНР Юрий Тютюнник, историк Мирон Кордуба и Герой Украины, участник войны против России Андрей Кизило. Какой сегодня, 2 мая 2025 года, праздник в стране и мире Знаковых украинских дней сегодня в календаре нет, однако есть ряд интересных международных праздников: Международный день осведомленности о цинге должен напомнить об опасности дефицита витамина C, который вызывает крайне опасную болезнь цингу. Этот день напоминает о важности полноценного питания и профилактике болезни. Всемирный день тунца — праздник ввели, чтобы говорить о защите популяции одной из наиболее коммерчески привлекательных рыб. Тунцом питаются миллионы людей, но из-за чрезмерного улова некоторые его виды могут исчезнуть. Международный день вина Совиньон Блан празднуют каждый год в первую пятницу мая, чтобы привлечь внимание к одному из самых известных сортов белого вина, который ценят за характерную кислинку и фруктово-травяные ноты. Праздник отмечают как виноделы, так и любители напитка, особенно во Франции, Новой Зеландии, Чили и Южной Африке. Международный день Гарри Поттера — праздник официально назначен на 2 мая, потому что именно в этот день состоялось финальное сражение между силами Гарри Поттера и Темного Лорда Волдеморта, которое воспринимают как символ борьбы добра со злом. В память о событиях Поттерианы поклонники произведения устраивают костюмированные вечеринки и марафоны фильмов. Pexels Приметы дня Теплая погода 2 мая — к жаркому и урожайному лету. Если в этот день идет дождь — стоит ожидать дождливого лета. Солнечный и безветренный день обещает хороший урожай пшеницы и гречихи. Много росы утром — к щедрому урожаю огурцов. Громкое кваканье лягушек — к длительному потеплению. Облака плывут на большой высоте — к хорошим погодным условиям в ближайшие дни. Гром 2 мая обещает ветреное и влажное лето. Пауки плетут много паутины — на хорошую погоду. Что нельзя делать сегодня, 2 мая 2 мая издавна считался днем, когда чествуют весеннее пробуждение природы, и существовало немало запретов, связанных с землей и живыми существами. Нельзя косить или вырывать молодую зелень — считалось грехом разрушать первые ростки весны. Запрещено ломать ветки или рубить деревья, особенно молодые, которые только начали пускать сок — это могло принести несчастье и плохую энергию в дом. Не стоит работать на земле с металлом — пахать, копать, чтобы не нарушить естественный рост растений. Желательно не браться за тяжелый физический труд — день считался хорошим для наблюдения за природой и спокойствием. Нельзя убивать насекомых, особенно бабочек и пчел — они вестники весны и благополучия. Ранее мы рассказывали о календаре государственных праздников на май 2025 — узнай, какие события и людей каких профессий чествуем в этом месяце. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: праздники, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter