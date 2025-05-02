2 травня — яке сьогодні свято в Україні й світі, та що не можна робити в цей день

2 травня в Україні здавна вважають днем спокою, коли варто відмовитися від важкої праці, а просто поспостерігати за світом та за собою. Які церковні свята відзначають сьогодні, які міжнародні визначні дні варто відсвяткувати і нам, дні ангела та погодні прикмети — усе найцікавіше для тебе у матеріалі.

Яке сьогодні, 2 травня 2025 року, церковне свято

Сьогодні, 2 травня, віряни вшановують одразу кількох святих, життя яких напряму пов’язане з Україною. За новим стилем згадують про Афанасія Лубенського, чудотворця і покровителя Харкова. Та про благовірних князів Бориса і Гліба.

За старим стилем відзначають пам’ять монаха Києво-Печерської лаври Іоанна Печерника. Розкажемо про святих трохи більше.

2 травня — День пам’яті Афанасія Лубенського

Афанасій жив у 17 столітті й мав сан митрополита Київського. Він ревно відстоював незалежність української Церкви і був переслідуваний за це. Його неодноразово ув’язнювали, примушували зректися сану. Останні роки життя Афанасій провів у Харкові, нині там зберігаються його мощі, а сам святий вважається небесним покровителем міста.

2 травня згадують благовірних князів Бориса і Гліба

Борис і Гліб — перші святі Русі, канонізовані ще в 11 столітті. Вони були синами князя Володимира Великого і загинули молодими від руки свого брата Святополка, який після смерті батька розпочав боротьбу за владу. Вони не чинили жодного опору, і їхню смерть вважають символом християнської жертовності.

Преподобний Іоанн Печерник, свято якого відзначають 2 травня за старим стилем, був монахом Києво-Печерської лаври, жив у 12 столітті й запам’ятався тим, що прагнув повного усамітнення, суворо постився і взагалі відрікся від людського світу. Ще за життя Іоанн прославився здатність творити чудеса.

Хто сьогодні, 2 травня, святкує день ангела

За старим стилем день ангела у Єгора, Івана, Віктора, Георгія, Семена, Яна.

За новим стилем іменини у Бориса, Гліба, Давида, Михайла, Панаса, Романа, Зої.

Не забудь привітати іменинників зі святом!

Серед визначних українців, які народилися 2 травня — композитор Микола Вілінський, військовий діяч УНР Юрій Тютюнник, історик Мирон Кордуба та Герой України, учасник війни проти Росії Андрій Кизило.

Яке сьогодні, 2 травня 2025, свято в країні та світі

Суто українських визначних днів сьогодні в календарі не маємо, проте є низка цікавих міжнародних свят:

Міжнародний день поінформованості про цингу — має нагадати про небезпеку дефіциту вітаміну C, який викликає вкрай небезпечну хворобу цингу. Цей день нагадує про важливість повноцінного харчування та профілактики хвороби.

— має нагадати про небезпеку дефіциту вітаміну C, який викликає вкрай небезпечну хворобу цингу. Цей день нагадує про важливість повноцінного харчування та профілактики хвороби. Всесвітній день тунця — свято запровадили, щоб говорити про захист популяції однієї з найбільш комерційно привабливої риби. Тунцем харчуються мільйони людей, але через надмірний вилов деякі його види можуть зникнути.

— свято запровадили, щоб говорити про захист популяції однієї з найбільш комерційно привабливої риби. Тунцем харчуються мільйони людей, але через надмірний вилов деякі його види можуть зникнути. Міжнародний день вина Совіньйон Блан святкують щороку у першу п’ятницю травня, щоб привернути увагу до одного з найвідоміших сортів білого вина, який цінують за характерну кислинку та фруктово-трав’яні ноти. Свято відзначають як винороби, так і поціновувачі напою, особливо у Франції, Новій Зеландії, Чилі та Південній Африці.

святкують щороку у першу п’ятницю травня, щоб привернути увагу до одного з найвідоміших сортів білого вина, який цінують за характерну кислинку та фруктово-трав’яні ноти. Свято відзначають як винороби, так і поціновувачі напою, особливо у Франції, Новій Зеландії, Чилі та Південній Африці. Міжнародний день Гаррі Поттера — свято офіційно призначене на 2 травня, бо саме цього дня відбулася фінальна битва між силами Гаррі Поттера та Темного Лорда Волдеморта, яку сприймають як символ боротьби добра зі злом. На згадку про події Поттеріани шанувальники твору влаштовують костюмовані вечірки та марафони фільмів.

Прикмети дня

Тепла погода 2 травня — до спекотного та врожайного літа.

Якщо цього дня йде дощ — варто очікувати на дощове літо.

Сонячний і безвітряний день обіцяє хороший урожай пшениці та гречки.

Багато роси вранці — до щедрого врожаю огірків.

Голосне кумкання жаб — до тривалого потепління.

Хмари пливуть на великій висоті — до хороших погодних умов найближчими днями.

Грім 2 травня обіцяє вітряне та вологе літо.

Павуки плетуть багато павутиння — до гарної погоди.

Що не можна робити сьогодні, 2 травня

2 травня здавна вважався днем, коли вшановують весняне пробудження природи, тож існувало чимало заборон, пов’язаних із землею та живими істотами.

Не можна косити або виривати молоду зелень — вважалося гріхом руйнувати перші паростки весни.

Заборонено ламати гілки чи рубати дерева, особливо молоді, які тільки-но почали пускати сік — це могло принести нещастя й погану енергію в дім.

Не варто працювати на землі з металом — орати, копати, щоб не порушити природний ріст рослин.

Бажано не братися за важку фізичну працю — день вважався гарним для спостереження за природою та спокою.

Не можна вбивати комах, особливо метеликів і бджіл — вони є вісниками весни й добробуту.

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