Свята

2 травня — яке сьогодні свято в Україні й світі, та що не можна робити в цей день

Ольга Петухова, редакторка сайту 02 Травня 2025, 11:15
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Фото Pexels
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