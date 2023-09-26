Праздники

26 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Даниэла Долотова, редактор сайта 26 сентября 2023, 07:00
26 вересня яке свято
Фото: Unsplash

Больше новостей
Атака дронами Одеської області в ніч 26 вересня 2023
Пострадала припортовая инфраструктура! Атака дронами на Одесскую область 26.09.2023: последствия
65% українців мають близьких у війську ЗСУ: опитування
У 65% украинцев есть близкие, которые присоединились к ВСУ после начала полномасштабной войны — опрос
Сосиска в тісті: рецепт приготування на сковороді та в духовці
Как в школьной столовой, только вкуснее! Три суперпростых рецепта приготовления сосисок в тесте
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Смотреть больше

Материалы по теме

Покрова Пресвятої Богородиці: свято, традиції та що не можна робити
Взяла народ под свою опеку — история и традиции праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Новий церковний календар 2023 року в Україні: дати свят
Не все даты сместятся: когда будем отмечать религиозные праздники по новому календарю ПЦУ
Воздвиження Хреста Господнього
Воздвижение Креста Господня 2023: история и традиции одного из величайших церковных праздников
Церковні свята у жовтні 2023: детальний церковний календар свят
Покров Пресвятой Богородицы, апостолов Фомы и Иакова. Церковный календарь на октябрь 2023 — старый и новый стиль

Видео
0:04:36
Російські окупанти швидко вчаться: з ким доводиться воювати

Руками лучше не касаться. Военный из батальона Да Винчи рассказал, с кем приходится воевать
0:04:33
Павло Корнієнко
Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко
Емоційна промова про Україну Джастіна Трюдо та нова допомога Канади
Вместе — до победы Украины! Эмоциональная речь Джастина Трюдо о войне и объемах помощи
Карта бойових дій в Україні сьогодні 25.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 25 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:02
Як відбувається навчання вогнеметників в Україні: тонкощі та враження
От такого оружия трясутся руки! Как учат огнеметчиков в Украине — тонкости работы и впечатления военных
0:06:06
Серж Лифар
Мечтал о Киевской опере даже после того, как приобрел мировую известность! История мастера балета Сержа Лифаря
0:03:39
Кременчук 22.09.23
Как раз лечили ребенка. Последствия ракетного удара по Кременчугу 22 сентября
0:04:20
1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів
Последнее предупреждение для предпринимателей! С 1 октября возвращают штрафы за торговлю без кассовых аппаратов
0:03:37
Зеленський про рішення США не передавати далекобійні ракети ATACMS
Придет момент, и мы увидим! Зеленский прокомментировал решение США не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS
0:05:19
Ситуація на Півдні 24 вересня 2023: чому росіяни активізують атаки
Россияне обстреливают Змеиный управляемыми авиабомбами — что известно
Больше видео
Сосиска в тісті: рецепт приготування на сковороді та в духовці
Читать дальше
Как в школьной столовой, только вкуснее! Три суперпростых рецепта приготовления сосисок в тесте
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь