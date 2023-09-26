26 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Просыпаться утром легче, когда знаешь, что тебя ждет сегодня праздник. У кого-то может иногда даже возникнуть желание, чтобы таким был каждый день. Что же для некоторых в мире действительно сегодня торжественный день. Интересно, у кого? Рассказываем, какой праздник в Украине и мире 26 сентября.
В 2011 году в Индонезии начали впервые праздновать Всемирный день здоровья окружающей среды. Тогда студенты исполнили гимн в этот торжественный день. Позже к празднованию присоединились желающие из других стран.
Один из выдающихся дней современности Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, основанный Генассамблеей ООН в 2013 году. Создали его с целью привлечь внимание мира к проблемам, которые несет ядерное оружие.
По словам Лины Костенко, нации исчезают, когда им отнимает язык. Так что лелеять свою родную чрезвычайно важно. А чтобы расширить межкультурное понимание и популяризировать изучение и других языков, был основан Европейский день языков.
В 2007 году был основан Всемирный день контрацепции и до сих пор организовывается по инициативе международных учреждений, занимающихся репродуктивным здоровьем мужчин и женщин. Праздник был создан с целью расширения информационной осведомленности населения о различных видах контрацепции.
Также этот особый день чествует вечное средство выражения своих чувств — любовной записки. Так что если ты стыдишься сказать о своей любви, то просто напиши любовную записку. В честь праздника можно.
Согласно церковному календарю в Украине 26 сентября отмечают день памяти одного из 12 апостолов Иоанна Богослова, которому Иисус перед своим распятием велел оберегать Деву Марию.
В этот день отмечается день памяти священномученика Корнилия Сотника и Восстановление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Раньше мы рассказывали, какие праздники отмечают 21 сентября. Читай подборку по ссылке.
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