26 сентября — какой сегодня праздник. Религиозные и международные праздники и традиции этого дня

Просыпаться утром легче, когда знаешь, что тебя ждет сегодня праздник. У кого-то может иногда даже возникнуть желание, чтобы таким был каждый день. Что же для некоторых в мире действительно сегодня торжественный день. Интересно, у кого? Рассказываем, какой праздник в Украине и мире 26 сентября.

26 сентября: какой праздник в 2023 году

Всемирный день здоровья окружающей среды

В 2011 году в Индонезии начали впервые праздновать Всемирный день здоровья окружающей среды. Тогда студенты исполнили гимн в этот торжественный день. Позже к празднованию присоединились желающие из других стран.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия (ООН)

Один из выдающихся дней современности Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, основанный Генассамблеей ООН в 2013 году. Создали его с целью привлечь внимание мира к проблемам, которые несет ядерное оружие.

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Европейский день языков

По словам Лины Костенко, нации исчезают, когда им отнимает язык. Так что лелеять свою родную чрезвычайно важно. А чтобы расширить межкультурное понимание и популяризировать изучение и других языков, был основан Европейский день языков.

Всемирный день контрацепции (ООН)

В 2007 году был основан Всемирный день контрацепции и до сих пор организовывается по инициативе международных учреждений, занимающихся репродуктивным здоровьем мужчин и женщин. Праздник был создан с целью расширения информационной осведомленности населения о различных видах контрацепции.

День любовной записки

Также этот особый день чествует вечное средство выражения своих чувств — любовной записки. Так что если ты стыдишься сказать о своей любви, то просто напиши любовную записку. В честь праздника можно.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

Согласно церковному календарю в Украине 26 сентября отмечают день памяти одного из 12 апостолов Иоанна Богослова, которому Иисус перед своим распятием велел оберегать Деву Марию.

В этот день отмечается день памяти священномученика Корнилия Сотника и Восстановление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Национальные праздники 26 сентября

День национального флага Эквадора обычно отмечается в третьей декаде сентября. Праздник связан с тем, что долгие годы страна имела восемь флагов, а когда наконец определилась с тем, что теперь будет один триколор из желтого, синего и красного цветов с гербом посередине, то основала праздник.

Раньше мы рассказывали, какие праздники отмечают 21 сентября. Читай подборку по ссылке.

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