26 вересня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Прокидатись зранку легше, коли знаєш, що на тебе чекає сьогодні свято. У когось може часом навіть виникнути бажання, щоб таким був кожен день. Що ж для декого у світі й справді сьогодні урочистий день. Цікаво у кого? Розповідаємо, яке свято в Україні та світі 26 вересня.

26 вересня: яке свято у 2023 році

Всесвітній день здоров’я довкілля

У 2011 році в Індонезії почали вперше святкувати Всесвітній день здоров’я довкілля. Тоді студенти виконали гімн цього урочистого дня. Пізніше до святкування приєднались охочі з інших країн.

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї (ООН)

Один з визначних днів сучасності Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, який був заснований Генасамблеєю ООН у 2013 році. Створили його з метою привернути увагу світу до проблем, які несе ядерна зброя.

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Європейський день мов

За словами Ліни Костенко, нації зникають, коли їм відбирає мову. Тож плекати свою рідну надзвичайно важливо. А щоб розширити міжкультурне розуміння та популяризувати вивчення й інших мов, було засновано Європейський день мов.

Всесвітній день контрацепції (ООН)

У 2007 році був заснований Всесвітній день контрацепції та досі організовується за ініціативи міжнародних установ, які займаються репродуктивним здоров’ям чоловіків і жінок. Свято було створене з метою розширення інформаційної обізнаності населення щодо різних видів контрацепції.

День любовної записки

Також цей особливий день вшановує вічний засіб висловлення своїх почуттів — любовної записки. Тож якщо ти ще соромишся сказати про своє кохання, то просто напиши любовну записку. На честь свята можна.

Яке сьогодні церковне свято в Україні

Згідно з церковним календарем в Україні 26 вересня відзначають день пам’яті одного з 12 апостолів Іоана Богослова, якому Ісус перед своїм розп’яттям велів оберігати Діву Марію.

Також у цей день відзначається день пам’яті священномученика Корнилія Сотника і Відновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.

Національні свята 26 вересня

День національного прапора Еквадору зазвичай відзначається у третьої декаді вересня. Свято пов’язане з тим, що довгі роки країна мала аж вісім прапорів, а коли нарешті визначилась з тим, що тепер буде один триколор з жовтого, синього і червоного кольорів з гербом посередині, то заснувала свято.

Раніше ми розповідали, які свята відзначають 21 вересня. Читай добірку за посиланням.

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