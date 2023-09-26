26 вересня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня

Прокидатись зранку легше, коли знаєш, що на тебе чекає сьогодні свято. У когось може часом навіть виникнути бажання, щоб таким був кожен день. Що ж для декого у світі й справді сьогодні урочистий день. Цікаво у кого? Розповідаємо, яке свято в Україні та світі 26 вересня.
У 2011 році в Індонезії почали вперше святкувати Всесвітній день здоров’я довкілля. Тоді студенти виконали гімн цього урочистого дня. Пізніше до святкування приєднались охочі з інших країн.
Один з визначних днів сучасності Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, який був заснований Генасамблеєю ООН у 2013 році. Створили його з метою привернути увагу світу до проблем, які несе ядерна зброя.
За словами Ліни Костенко, нації зникають, коли їм відбирає мову. Тож плекати свою рідну надзвичайно важливо. А щоб розширити міжкультурне розуміння та популяризувати вивчення й інших мов, було засновано Європейський день мов.
У 2007 році був заснований Всесвітній день контрацепції та досі організовується за ініціативи міжнародних установ, які займаються репродуктивним здоров’ям чоловіків і жінок. Свято було створене з метою розширення інформаційної обізнаності населення щодо різних видів контрацепції.
Також цей особливий день вшановує вічний засіб висловлення своїх почуттів — любовної записки. Тож якщо ти ще соромишся сказати про своє кохання, то просто напиши любовну записку. На честь свята можна.
Згідно з церковним календарем в Україні 26 вересня відзначають день пам’яті одного з 12 апостолів Іоана Богослова, якому Ісус перед своїм розп’яттям велів оберігати Діву Марію.
Також у цей день відзначається день пам’яті священномученика Корнилія Сотника і Відновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі.
Раніше ми розповідали, які свята відзначають 21 вересня. Читай добірку за посиланням.
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