День авиации Украины 2025: история праздника и поздравления

Последняя суббота лета — всегда профессиональный праздник украинских летчиков. В 2025 году этот день пришелся на 30 августа. Вся страна гордится мужественными и бесстрашными героями, защищающими небо над нашей головой.

День авиации Украины

День авиации — профессиональный праздник не только военных летчиков, но и гражданских авиаторов и всех работников авиационной промышленности и транспорта Украины. У праздника нет фиксированной даты, а отмечается он в последнюю субботу августа. В этом году День авиации Украины пришелся на 30 августа, предпоследний день лета.

Этот праздник был введен в Украине в поддержку инициативы авиаторов ВСУ, пограничных войск и Нацгвардии в далеком 1993 году.

Мировая авиация не была бы столь успешной без Украины. Украинские изобретатели и конструкторы внесли свой весомый вклад в развитие отрасли — изобретатель Николай Кибальчич, инженер Александр Засядько, авиаконструктор Игорь Сикорский…

А сегодня наши лётчики защищают украинское небо от врага. Поэтому в этот день стоит почтить память павших в боях защитников и поблагодарить и поздравить тех, кто продолжает борьбу в небе и на земле каждый день.

Редакция Вікон искренне поздравляет с праздником всех украинских героев-авиаторов, которые не отступают перед опасностями, а отчаянно идут в бой с противником.

Благодаря мастерам своего дела Воздушным Силам удается сбивать смертоносные ракеты, которые россияне выпускают по мирным городам и селам: школам, больницам, детсадам, гражданским поездам, центральным площадям и т.д.

В День авиации мы желаем нашим защитникам сохранять крепкое здоровье и тела, и духа, а также веру в общую победу добра над злом, цивилизации над дикостью, человеческих ценностей над варварством.

Гордимся и поддерживаем ВСУ!

Романтичность авиации изобразили в десятках фильмов. Так почему бы в этот день не посмотреть один из них?

Мы собрали для тебя лучшие фильмы о летчиках и авиации.

