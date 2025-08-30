День авіації України 2025: історія свята та привітання

Остання субота літа — завжди професійне свято українських льотчиків. У 2025 році цей день припав на 30 серпня. Уся країна пишається мужніми та безстрашними героями, які захищають небо над нашою головою.

Читай привітання з Днем авіації України та що відомо про це свято.

День авіації України

День авіації — професійне свято не лише військових льотчиків, а й цивільних авіаторів та всіх працівників авіаційної промисловості і транспорту України. Свято не має фіксованої дати, а відзначається в останню суботу серпня. Цьогоріч День авіації України припав на 30 серпня, передостанній день літа.

Це свято запровадили в Україні на підтримку ініціативи авіаторів ЗСУ, прикордонних військ та Нацгвардії у далекому 1993 році.

Світова авіація не була б такою успішною без України. Українські винахідники та конструктори зробили свій вагомий вклад у розвиток галузі — винахідник Микола Кибальчич, інженер Олександр Засядько, авіаконструктор Ігор Сікорський…

А сьогодні наші льотчики боронять українське небо від ворога. Тож у цей день варто вшанувати пам’ять полеглих у боях захисників та подякувати і привітати тих, хто продовжує боротьбу у небі та на землі щодня.

Редакція Вікон щиро вітає зі святом всіх українських героїв-авіаторів, які не відступають перед жодними небезпеками, а відчайдушно йдуть у бій з противником.

Завдяки майстрам своєї справи Повітряним Силам вдається збивати смертоносні ракети, які росіяни випускають по мирних містах та селах: школах, лікарнях, дитсадках, цивільних потягах, центральних площах тощо.

У День авіації ми бажаємо нашим захисникам зберігати міцне здоров’я і тіла, і духа, а також віру в спільну перемогу добра над злом, цивілізації над дикунством, людських цінностей над варварством.

Пишаємось та підтримуємо ЗСУ!

Романтичність авіації зобразили в десятках фільмів. Тож чому б у цей день не переглянути якийсь з них?

Ми зібрали для тебе найкращі фільми про льотчиків та авіацію.

