31 декабря 2025 года: что нельзя делать — древние поверья и запреты

31 декабря в Украине празднуют Новый год, а по церковному календарю почитают святую преподобную Меланию, в народе — Маланку. По древней традиции с первыми звёздами начинается так называемый Щедрый вечер, когда по домам начинают ходить щедровальщики.

С давних времён в народе верят: чтобы следующий год был богатым и добрым для тебя, 31 декабря стол и твое гостеприимство должны быть щедрыми, ведь как проведёшь последний день года, так и проживёшь следующие двенадцать месяцев.

Что, по народным представлениям, нельзя делать 31 декабря, чтобы не оттолкнуть от себя удачу — приметы и поверья в нашем материале.

Приметы 31 декабря 2025 года — что нельзя делать

Вечер Нового года несёт в себе нечто магическое, которое в народном воображении приобретает вполне конкретные формы ритуалов и запретов.

Последних мы собрали немало. Прислушиваться к ним или нет — дело твоё, но знать о запретах стоит, ведь они — часть народной традиции, простой, но одновременно мифической и глубокой.

К примеру, считается, что 31 декабря нельзя занимать или отдавать деньги.

Это плохая примета — словно отдаёшь свой успех в чужие руки. Лучше не делать этого, чтобы следующие двенадцать месяцев приносили прибыль и стабильность.

Нельзя выбрасывать вечером мусор — так ты рискуешь потерять своё благополучие. Также нельзя под Новый год грустить, ссориться и жаловаться. Резкие слова, сказанные 31 декабря, могут преследовать весь год.

Не стоит считать мелкие монеты — это может настроить на ограничения и скупость в будущем. Лучше мечтать о больших возможностях.

По народной традиции, нельзя встречать год в тёмной или потёртой старой одежде — так ты словно отпугиваешь своё счастье. Надевай яркое, новое или белое — оно, как магнит для радости.

Не стоит оставаться в праздник в одиночестве. Последний день года создан для общения. Просто позвони старому другу или подруге или побудь вместе с семьёй — это залог того, что одиночество не проникнет в твой следующий год.

Не оставляй в праздник стол пустым. Даже небольшой кусочек хлеба и соль на праздничном столе станут символами достатка.

А ещё женщинам и девушкам не рекомендуют 31 декабря шить и ремонтировать одежду — это может поставить крест на любых жизненных успехах.

А вот в чём нельзя отказывать себе 31 декабря — так это в щедрости. Угощай щедровальщиков, делай подарки, ведь добрые поступки притягивают поддержку тебе в новом году.

