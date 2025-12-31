31 грудня 2025: що не можна робити — прадавні повір’я і заборони

31 грудня в Україні святкують Новий рік, а за церковним календарем вшановують святу преподобну Меланію, в народі — Маланку. За давньою традицією з першими зірками починається так званий Щедрий вечір, коли по домівках починають ходити щедрувальники.

Здавна в народі вірять: щоб наступний рік був багатим та добрим для тебе, 31 грудня стіл і твоя гостинність мають бути щедрими, адже як проведеш останній день року, так і проживеш наступні дванадцять місяців.

Що, за народними уявленнями, не можна робити 31 грудня, щоб не відштовхнути від себе удачу — прикмети й повір’я у нашому матеріалі.

Прикмети 31 грудня 2025 року — що не можна робити

Вечір Нового року несе щось магічне, яке в народній уяві набуває цілком конкретних форм ритуалів і заборон.

Останніх ми назбирали чимало. Дослухатися до них, чи ні — справа твоя, але знати про заборони варто, адже вони — частина народної традиції, простої, але водночас міфічної і глибокої.

Приміром, вважається, що 31 грудня не можна позичати чи віддавати гроші.

Це погана прикмета — немов віддаєш свій успіх чужим рукам. Краще не робити цього, щоб наступні дванадцять місяців приносили прибуток і стабільність.

Не можна викидати ввечері сміття – так ти ризикуєш втратити свій добробут. Також не можна під новий рік сумувати, лаятися та скаржитися. Гострі слова, сказані 31 грудня, можуть переслідувати весь рік.

Не варто рахувати дрібні монети — це може налаштувати на обмеження та скупість у майбутньому. Краще мріяти про великі можливості.

За народною традицією, не можна зустрічати рік у темному або потертому старому одязі — так ти ніби відлякуєш своє щастя. Одягай яскраве, нове або біле – воно, як магніт для радості.

Не варто залишатися на свято наодинці. Останній день року створений для спілкування. Просто подзвони старому другу або подрузі, чи побудь разом із родиною – це запорука, що самотність не проникне у твій наступний рік.

Не залишай на свято стіл пустим. Навіть невеликий шматочок хліба та сіль на святковому столі стануть символами достатку.

А ще жінкам та дівчатам не рекомендують 31 грудня шити та ремонтувати одяг – це може поставити хрест на будь-яких життєвих успіхах.

А от у чому не можна відмовляти собі 31 грудня — так у щедрості. Пригощай щедрувальників, роби подарунки, адже добрі вчинки притягують підтримку тобі у новому році.

