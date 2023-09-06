7 сентября — какой сегодня праздник? Украинские, международные, религиозные: полная подборка праздников и традиций

Каждый день как праздник — если ты любишь или пытаешься даже в сложные моменты жизни соблюдать такую философию, в нашем материале рассказываем, какой сегодня праздник в Украине и мире. Читай, какой праздник 7 сентября — подробно.
7 сентября посвящено распространению осведомленности о генетическом заболевании — мышечной дистрофии Дюшена. Люди с таким заболеванием постепенно теряют способность двигаться, а затем умирают. Этой болезнью страдают только мужчины, женщины являются носителями гена.
Символом дня является красный шарик. Его выпускают в небо в поддержку пациентов с таким заболеванием тысячи людей по всему миру. Дату выбрали неслучайно — седьмое число девятого месяца выбрано из-за количества экзонов в гене дистрофина — их 79.
Всемирная организация помощи сиротам и детям, лишенным опеки родителей, стала инициатором этого дня. Ведь психологи и врачи до сих пор спорят о целесообразности или нецелесообразности военных игрушек для детей.
Идея дня впервые была озвучена в 1987 году, ее поддержали многие страны.
История кружева начинается с Италии 15 века. Для кружева изготовляли нити из льна, шелка, золотых или серебряных нитей. Виды кружева называли в честь регионов, где они были изготовлены. Поэтому сегодня, 7 сентября, все поклонники кружева могут сделать себе маленький праздник.
Три года назад, 7 сентября 2020, киберспорт в Украине признали спортом. Потому этот день считается днем киберспорта.
7 сентября отмечают Всемирный день рыжих. Рыжеволосые люди имеют более высокую долю феомеланина — это вещество определяет пигмент кожи и волос. Такая мутация возникла десятки тысяч лет назад.
Праздник придумали в Нидерландах. 1 из 100 человек в мире имеет рыжие волосы. Больше всего рыжеволосых в Ирландии, Шотландии, Великобритании и США.
Этот день провозгласила Генеральная ассамблея ООН, чтобы укреплять международное сотрудничество по улучшению качества воздуха и уменьшению загрязнений.
7 сентября в Украине отмечают день памяти преподобного Луки Глубокоречинского. Лука был родом из Каппадокии. Вошел в историю как третий игумен Спасовой обители. Тогда ее называли Глубокие реки.
Монахи каждый день заботились о людях, которые соблюдали строгий пост, распространяли Божье слово среди них. Святой Лука был благочестивым и справедливым к людям. За это его вспоминают и по сей день.
Раньше мы рассказывали, когда отмечают Рош Га-шана и почему хасиды приезжают в Украину.
Фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко
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