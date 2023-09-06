7 вересня — яке сьогодні свято? Українські, міжнародні, релігійні: повна добірка свят і традицій

Кожен день як свято — якщо ти любиш чи намагаєшся навіть у складні моменти життя дотримуватися такої філософії, в нашому матеріалі розповідаємо, яке сьогодні свято в Україні та світі. Читай, яке свято 7 вересня — детально.
7 вересня присвячене поширенню обізнаності про генетичне захворювання — м’язову дистрофію Дюшена. Ті, хто мають таке захворювання, поступово втрачають здатність рухатися, а потім помирають. На цю хворобу страждають тільки чоловіки, жінки є носіями гена.
Символом дня є червона повітряна кулька. Її випускають у небо на підтримку пацієнтів із таким захворюванням тисячі людей у всьому світі. Дату вибрали невипадково — сьоме число дев’ятого місяця вибрано через кількість екзонів у гені дистрофіну — їх 79.
Всесвітня організація допомоги сиротам та дітям, позбавленим піклування батьків, стала ініціаторкою цього дня. Адже психологи та лікарі досі сперечаються про доцільність чи недоцільність військових іграшок для дітей.
Ідея дня вперше була озвучена в 1987 році, її підтримало багато країн.
Історія мережива починається з Італії 15 століття. Для мережива виготовляли нитки з льону, шовку, золотих чи срібних ниток. Види мережива називали на честь регіонів, де їх виготовили. Тому сьогодні, 7 вересня, усі прихильники мережива можуть зробити собі маленьке свято.
Три роки тому, 7 вересня 2020 року, кіберспорт в Україні визнали спортом. Тому цей день вважається днем кіберспорту.
7 вересня відзначають Всесвітній день рудих. Рудоволосі люди мають вищу частку феомеланіну — ця речовина визначає пігмент шкіри та волосся. Така мутація виникла десятки тисяч років тому.
Свято вигадали в Нідерландах. 1 зі 100 осіб у світі має руде волосся. Найбільше рудоволосих в Ірландії, Шотландії, Великій Британії та США.
Цей день проголосила Генеральна асамблея ООН, аби зміцнювати міжнародне співробітництво з покращення якості повітря та зменшення забруднень.
7 вересня в Україні відзначають день пам’яті преподобного Луки Глибокоречінського. Лука був родом з Каппадокії. Увійшов в історію як третій ігумен Спасової обителі. Тоді її називали Глибокі річки.
Ченці щодня турбувалися про людей, які дотримувалися суворого посту, поширювали Боже слово серед них. Святий Лука був побожним та справедливим до людей. За це його згадують і донині.
Раніше ми розповідали, коли відзначають Рош Га-шана та чому хасиди приїжджають в Україну.
Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка
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