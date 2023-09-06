Свята

7 вересня — яке сьогодні свято? Українські, міжнародні, релігійні: повна добірка свят і традицій

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 00:01
7 вересня — яке свято в Україні у 2023 році
Фото: Pexels

Більше новин
Сезон грипу в Україні 2023: коли розпочнеться та як захиститися
Епідсезон грипу не за горами: що відомо про вірус в Україні та вакцинацію проти нього
Ектор Хіменес-Браво
Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
Мультфільми, які виховують толерантність у дітей: ТОП-6
Дитяча мудрість, якої часто немає у дорослих — мультфільми про толерантність, рівність та солідарність
Що таке співзалежні стосунки та чи дійсно вони токсичні
Усе залежить від твого вибору. Що таке співзалежність та чи справді такі стосунки токсичні
Дивитись більше

Матеріали по темі

Михайлове чудо — коли свято та що не можна робити в цей день
Михайлове чудо 2023: коли святкують, прикмети та традиції
6 вересня свято
6 вересня — яке сьогодні свято. Релігійні та міжнародні свята й традиції цього дня
Свята у вересні
Не забудь привітати найближчих! Календар свят на вересень 2023
Коли Геловін 2022
Найочікуваніше свято любителів містики: коли відзначають Гелловін 2023

Відео
Ектор Хіменес-Браво

Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Кожен зможе побачити докази злочину. Музей Голодомору проводить зацифрування документів
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пішов на прорив російського десанту та вивів бригаду з оточення! Історія Героя України Дмитра Дозірчого
0:04:08
Ціни на овочі 2023
Борщовий набір подешевшав? Яких цін на овочі чекати восени
0:02:56
Укриття в школах
Басейн, кімната для релаксу та навіть кухня! Взірцеве укриття для школярів столиці
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 6 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:11
Яка ситуація у Благодатному на Миколаївщині 5 вересня 2023: що відомо
Десятеро жителів намагаються відновити рідне село: як виживає вщент знищене Благодатне на Миколаївщині
0:05:47
Збиті льотчики Росії
Аси, які “долітались”: про що розповість документальний фільм ГУР Збиті льотчики Росії
0:04:00
бійці 47 окремої механізованої бригади
Навіть контужені раділи! Воїни про емоції після знищення авіації ворога на мільйони доларів
0:04:45
Фільм Юрик або дорога не торкаючись землі: про що фільм
Юрик, або Дорога, не торкаючись землі — історія фільму, що спричинив резонанс серед українців
Більше відео
Сезон грипу в Україні 2023: коли розпочнеться та як захиститися
Читати далі
Епідсезон грипу не за горами: що відомо про вірус в Україні та вакцинацію проти нього

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь