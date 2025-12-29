Будет ли свет на Новый год 2026 в Украине: что ждать украинцам в праздничную ночь

Накануне Нового года украинцы мечтают встретить праздник в освещённых домах, без отключений электроэнергии, поэтому вопрос электроснабжения остаётся одним из самых важных.

Власти уже озвучили предварительные прогнозы относительного того, будет ли свет на Новый год 2026 — подробнее в материале.

Будет ли свет в Новый год 2026

Власти прогнозируют, что в новогоднюю ночь электроснабжение, вероятно, будет стабильным, хотя ситуация напрямую будет зависеть от погоды и рисков возможных ударов по энергетическим объектам.

Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в программе Ранок.LIVE отметил, что обычно на Новый год потребление электроэнергии снижается, так как большинство промышленных предприятий временно не работают — неиспользованная ими электроэнергия будет распределена между бытовыми потребителями.

В то же время Нагорняк подчеркнул, что предсказать действия врага в новогоднюю ночь сложно.

Согласно краткосрочным прогнозам, новогодняя ночь в Украине в большинстве регионов будет морозной. На севере страны ночью -7…-10 градусов, днём от -4 до -6 градусов.

На юге — ночью от -4 до -7, днём температура будет около нуля градусов. Запад также встретит Новый год холодом: ночные показатели -5…-7, дневные -1…-4 градуса. И наконец, на востоке страны будет холоднее всего — ночью до -12, днём -7 градусов мороза.

Будет ли свет в новогоднюю ночь: свежие данные о состоянии энергетики

Ситуация с поставкой электроэнергии остаётся напряжённой. На брифинге, который состоялся 29 декабря 2025 года, заместитель Министра энергетики Украины Николай Колисник сообщил, что после последних атак врага фиксируют около 118 повреждений электросетей.

Для поддержания баланса электроэнергию импортируют, аварийные бригады и технические службы работают в усиленном режиме.

Последний удар российских войск повредил энергетическую инфраструктуру в Киевской области. Там продолжаются ремонтные работы, но более 9 тысяч потребителей остаются без света.

Из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 215 населённых пунктов в разных регионах. Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в отдельных областях проводят аварийные отключения, а в других действуют почасовые графики отключений.

В целом энергосистема страны работает стабильно, а ситуация остаётся контролируемой, потому шанс на то, что украинцы будут со светом в новогоднюю ночь — есть.

Источник: Mev.gov.ua.

Читайте также, как пользоваться домашним Wi-Fi, если отключили свет.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!