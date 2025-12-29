Чи буде світло на Новий рік 2026 в Україні: що очікувати українцям у святкову ніч

Напередодні Нового року українці мріють зустріти свято в освітлених оселях, без відключень електроенергії, тож питання електропостачання лишається одним із найважливіших.

У владі вже озвучили попередні прогнози, чи буде світло на Новий рік 2026 — більше подробиць у матеріалі.

Чи буде світло на Новий рік 2026

У владі прогнозують, що в новорічну ніч електропостачання, ймовірно, буде стабільним, хоча ситуація напряму залежатиме від погоди та ризиків можливих ударів по енергетичних об’єктах.

Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк у програмі Ранок.LIVE зазначив, що зазвичай на Новий рік споживання електроенергії знижується, бо більшість промислових підприємств тимчасово не працюють — невикористана ними електроенергія буде розподілена між побутовими споживачами.

Водночас Нагорняк підкреслив, що передбачити дії ворога в новорічну ніч складно.

Згідно з короткостроковими прогнозами, новорічна ніч в Україні у більшості регіонів буде морозною. На півночі країни вночі -7…-10 градусів, вдень від 4 до 6 градусів з позначкою мінус.

На півдні — вночі від 4 до 7 морозу, вдень температура триматиметься близько нуля градусів. Захід також зустрічатиме Новий рік холоднечею: нічні показники: -5..-7, денні -1..-4 градуси. І нарешті на сході країни буде найхолодніше — вночі до мінус 12, вдень мінус 7 морозу.

Чи буде світло у новорічну ніч: свіжі дані про стан енергетики

Ситуація з постачанням електроенергії лишається напруженою. На брифінгу, що відбувся 29 грудня 2025, заступник Міністра енергетики України Микола Колісник повідомив, що після останніх атак ворога фіксують близько 118 пошкоджень електромереж.

Щоб підтримувати баланс, електроенергію імпортують, аварійні бригади та технічні служби працюють у посиленому режимі.

Останній удар російських військ пошкодив енергетичну інфраструктуру на Київщині. Таи тривають ремонтні роботи, але понад 9 тисяч споживачів залишаються без світла.

Через несприятливу погоду знеструмлені 215 населених пунктів у різних регіонах. Щоб стабілізувати роботу енергосистеми, в окремих областях проводять аварійні відключення, а в інших діють погодинні графіки відключень.

В цілому енергосистема країни працює стабільно, а ситуація лишається контрольованою. тож шанс на те, що українці отримають світло у новорічну ніч 2026 — є.

Джерело: Mev.gov.ua.

