Можно ли стричься на Вознесение Господне и почему наши предки этого избегали

Праздник Вознесения Господня — один из важнейших в христианском календаре. В Украине он издавна связан со многими традициями и приметами.

Отмечают Вознесение на 40-й день после Пасхи, всегда в четверг. Этот день считается особенным, таким, который нельзя разменять на пустые земные дела.

Поэтому на праздник существует немало запретов на работу на огороде и дома. А вот можно ли стричься на Вознесение Господне — узнай из материала.

Можно ли стричься на Вознесение Господне

Многие спрашивают: можно ли стричься на Вознесение?

В народе считается, что в этот день лучше вообще избегать какого-либо специального ухода за телом, в частности, стрижки волос или ногтей.

Почему? Волосы издавна считались проводником жизненной силы. Потому любое вмешательство в тело — а волосы являются его частью — могло нарушить равновесие, сбить с мыслей о высоком и даже привести к потере божьего благословения.

Поэтому наши предки на Вознесение старались не стричься и не обрезать ногти, считая, что это земное занятие неуместно в столь торжественный день.

А вот сама церковь не запрещает стричься на Вознесение Господне – это не грех и не нарушение канонов.

Запрет остается сугубо народной традицией, не имеющей никакой богословской основы.

Что еще нельзя делать на Вознесение Господне

Кроме запрета стричься на Вознесение и подстригать ногти, существовали и другие традиционные табу: например, на Вознесении не работали в поле — не сеяли, не пахали. Считалось, что земля отдыхает в этот день, а любая работа на ней может навлечь неурожай или несчастье.

Пытались избегать ссор, больших застолий, потому что этот день должен был быть спокойным и светлым, и в сердце не стоит впускать всякую суету.

Еще одно интересное верование — люди раньше считали, что на Вознесение Господне на землю спускаются ангелы, чтобы наблюдать за людьми. Поэтому нужно вести себя достойно, никого не обижать, не злословить, не отказывать в помощи.

На самом деле все эти запреты имеют лишь одно основание: на праздник человек должен сосредоточиться на духовном и сохранять чистоту души.

Сейчас люди не часто соблюдают давние запреты, но в них на самом деле есть рациональное зерно: они помогают понять смысл праздника и оберегают его чистоту.

Поинтересуйся также: можно ли мыть голову на Вознесение Господне, народная традиция.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.