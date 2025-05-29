Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє і чому наші предки цього уникали

Свято Вознесіння Господнього — одне з найважливіших у християнському календарі. В Україні воно здавна пов’язане з багатьма традиціями та прикметами.

Відзначають Вознесіння на 40-й день після Великодня, завжди у четвер. Цей день вважають особливим, таким, який не можна змарнувати на пусті земні справи.

Тому на свято існує чимало заборон стосовно роботи на городі та вдома. А от чи можна стригтися на Вознесіння Господнє — дізнайся з матеріалу.

Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє

Багато хто запитує: чи можна стригтися на свято?

В народі вважається, що цього дня краще взагалі уникати будь-якого спеціального догляду за тілом, зокрема стрижки волосся чи нігтів.

Чому так? Волосся здавна вважалося провідником життєвої сили. Тож будь-яке втручання в тіло — а волосся є його частиною — могло порушити рівновагу, збити з думок про високе і навіть привести до втрати божого благословення.

Тому наші предки на Вознесіння намагалися не стригтися і не обрізати нігті, вважаючи, що це земне заняття дуже недоречне в такий урочистий день.

А от сама церква не забороняє стригтися на Вознесіння Господнє — це не гріх і не порушення канонів.

Заборона лишається суто народною традицією, яка не має жодного богословського підґрунтя.

Що ще не можна робити на Вознесіння Господнє

Окрім заборони стригтися на свято та підстригати нігті, існували й інші традиційні табу: наприклад, на Вознесіння не працювали в полі — не сіяли, не орали. Вважалося, що земля відпочиває в цей день, а будь-яка робота по ній може накликати неврожай або нещастя.

Намагалися уникати сварок, великих застіль, бо цей день мав бути спокійним і світлим, і у серце не варто впускати будь-яку суєтну метушню.

Ще одне цікаве вірування — раніше люди вважали, що на Вознесіння Господнє на землю спускаються ангели, щоби спостерігати за людьми. Тому треба поводитися гідно, нікого не ображати, не лихословити, не відмовляти у допомозі.

Насправді усі ці народні заборони мають на меті лише одне: на свято людина має зосередитися на духовному і зберігати чистоту душі.

Зараз люди не часто дотримуються давніх заборон, але в них насправді є раціональне зерно: вони допомагають зрозуміти сенс свята та оберігають його чистоту.

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