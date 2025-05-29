Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє і чому наші предки цього уникали

Фото Pexels Свято Вознесіння Господнього — одне з найважливіших у християнському календарі. В Україні воно здавна пов’язане з багатьма традиціями та прикметами. Відзначають Вознесіння на 40-й день після Великодня, завжди у четвер. Цей день вважають особливим, таким, який не можна змарнувати на пусті земні справи. Тому на свято існує чимало заборон стосовно роботи на городі та вдома. А от чи можна стригтися на Вознесіння Господнє — дізнайся з матеріалу. Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє Багато хто запитує: чи можна стригтися на свято? В народі вважається, що цього дня краще взагалі уникати будь-якого спеціального догляду за тілом, зокрема стрижки волосся чи нігтів. Чому так? Волосся здавна вважалося провідником життєвої сили. Тож будь-яке втручання в тіло — а волосся є його частиною — могло порушити рівновагу, збити з думок про високе і навіть привести до втрати божого благословення. Тому наші предки на Вознесіння намагалися не стригтися і не обрізати нігті, вважаючи, що це земне заняття дуже недоречне в такий урочистий день.А от сама церква не забороняє стригтися на Вознесіння Господнє — це не гріх і не порушення канонів. Заборона лишається суто народною традицією, яка не має жодного богословського підґрунтя. Читати на тему І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця — сьогодні віряни святкують Вознесіння Господнє 2025 Читай, коли православна церква західного та східного обряду відзначає Вознесіння Господнє. Що ще не можна робити на Вознесіння Господнє Окрім заборони стригтися на свято та підстригати нігті, існували й інші традиційні табу: наприклад, на Вознесіння не працювали в полі — не сіяли, не орали. Вважалося, що земля відпочиває в цей день, а будь-яка робота по ній може накликати неврожай або нещастя. Намагалися уникати сварок, великих застіль, бо цей день мав бути спокійним і світлим, і у серце не варто впускати будь-яку суєтну метушню. Ще одне цікаве вірування — раніше люди вважали, що на Вознесіння Господнє на землю спускаються ангели, щоби спостерігати за людьми. Тому треба поводитися гідно, нікого не ображати, не лихословити, не відмовляти у допомозі. Насправді усі ці народні заборони мають на меті лише одне: на свято людина має зосередитися на духовному і зберігати чистоту душі. Зараз люди не часто дотримуються давніх заборон, але в них насправді є раціональне зерно: вони допомагають зрозуміти сенс свята та оберігають його чистоту. Поцікався також: чи можна мити голову на Вознесіння Господнє. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: свята, Українські традиції, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter