Стиль життя Свята

Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє і чому наші предки цього уникали

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Травня 2025, 13:40
чи можна стригтися на вознесіння
Фото Pexels

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