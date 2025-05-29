Чи можна мити голову на Вознесіння Господнє: народна традиція

У християнській традиції Вознесіння Господнє — це не лише день світлої радості, а й момент глибокого переосмислення стосунків між небом і Землею. Саме у цей день, згідно з Євангелієм, Ісус Христос вознісся на небеса, завершивши свій земний шлях і подарувавши людству надію на вічне життя.

Святкування, яке цього року припадає на 29 травня, супроводжується не лише урочистими богослужіннями, а й низкою побутових питань. Одне з них — чи можна мити голову на Вознесіння Господнє?

Чи можна мити голову на Вознесіння Господнє

Православна церква не накладає жодних канонічних заборон на миття голови чи інші гігієнічні процедури у день Вознесіння Господнього. Свято не передбачає суворого посту або обмежень у повсякденному житті, якщо вони не суперечать духу благоговіння та вдячності перед Богом. Тож, якщо людина бажає освіжитися в цей день — жодного порушення церковних норм у цьому немає.

Священники закликають зосередитись на духовному аспекті свята — молитві, добрих справах, участі в літургії. Очищення душі, а не тіла, — ось що є ключовим у цей день.

Народні повір’я: не змий благодать

Водночас у народі існують повір’я, що в цей день не варто мити голову, аби не змити щастя, здоров’я чи Божу благодать. Особливо застерігають від цього вранці, коли триває святкова служба в церквах.

Також побутує вірування, що на Вознесіння потрібно вмиватися росою — вона начебто набуває цілющої сили. А купання у відкритих водоймах вважається ознакою здоров’я та сили на увесь рік.

Попри побутові прикмети, рішення про те, чи мити голову у свято Вознесіння, — особиста справа кожного. Якщо це не заважає тобі зберігати внутрішній мир і благоговіння, жодних духовних суперечностей у такому вчинку немає.

Церква нагадує: головне — не зовнішній ритуал, а внутрішній стан. Вознесіння Господнє — це день, коли варто піднести серце до неба, подумати про вічне й відкрити себе для духовної благодаті.

Також знайди у нашому попередньому матеріалі добірку з привітаннями з Вознесінням Господнім 2025.

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