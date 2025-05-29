Стиль життя Свята

Чи можна мити голову на Вознесіння Господнє: народна традиція

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 29 Травня 2025, 12:15
Чи можна мити голову на Вознесіння
Фото Unsplash

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