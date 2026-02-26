Цена тюльпанов на 8 марта 2026: сколько придётся заплатить за праздничный букет

Тюльпаны — пожалуй, самый первый и самый милый символ весны. Поэтому к 8 марта эти цветы — едва ли не один из самых популярных вариантов подарка: нежные, яркие и без лишнего пафоса.

А вот остаются ли цены на тюльпаны действительно демократичными накануне праздника — об этом подробнее расскажем в материале.

Цена тюльпанов на 8 марта 2026

Один из первых способов, который сразу приходит в голову, — купить цветы в супермаркете. Крупные сетевые магазины представлены во всех городах Украины, поэтому и цена на тюльпаны там примерно одинаковая.

На сайтах можно увидеть такие цены:

цена тюльпана в Сільпо — 49.99 грн

цена тюльпанов в Ашан — 44.00 грн — акционная

Специализированный магазин Flowers.ua предлагает цветы по цене от 400 грн до 5 000 грн.

От полутора тысяч стартуют цены на большие букеты на сайте Сamellia.uа.

Сколько стоят тюльпаны в Украине к 8 марта и как сэкономить на покупке

Часто один тюльпан на базаре или у продавцов возле метро стоит дешевле, чем в красивых флористических салонах. Там меньше наценка, поэтому можно найти свежие цветы по хорошей цене. Поэтому прогулка на рынок или утренний базар дает шанс не переплачивать лишнего.

Как показывают цены, вариант покупки тюльпанов в супермаркетах — вполне подходящий. Перед 8 марта крупные магазины завозят много сезонных цветов и часто делают акции и продают готовые букеты по более выгодной цене. Если нужно больше цветов, иногда можно даже договориться о скидке.

Перед самым праздником свежие тюльпаны массово появляются и в небольших цветочных магазинах. Если купить немного раньше, а не в последний день, можно взять лучшие цветы и не платить праздничную наценку.

Так что главное — не брать в спешке букет в ближайшем салоне, а немного поискать — и можно существенно сэкономить.

