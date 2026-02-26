Ціна тюльпанів на 8 березня 2026: скільки доведеться заплатити за святковий букет

Тюльпани — мабуть, найперший і наймиліший символ весни. Тому до 8 березня ці квіти — чи не один з найбільш популярних варіантів подарунку: ніжні, яскраві й без зайвого пафосу.

А от чи залишаються ціни на тюльпани справді демократичними напередодні свята — про це детальніше розкажемо у матеріалі.

Ціна тюльпанів на 8 березня 2026

Один з перших способів, що одразу спадає на думку, – придбати квіти у супермаркеті. Великі мережеві магазині присутні в усіх містах України, тож і ціна на тюльпани там приблизно однакова.

На сайтах можна побачити такі ціни:

ціна тюльпана в Сільпо – 49.99 грн

ціна тюльпанів в Ашан – 44.00 грн — акційна

Спеціалізований магазин Flowers.ua пропонує квіти за ціною від 400 грн до 5.000 грн.

Від півтори тисячі стартують ціни на великі букети на сайті Сamellia.uа.

Скільки коштують тюльпани в Україні до 8 березня і як зекономити на покупці

Часто один тюльпан на базарі або у продавців біля метро коштує дешевше, ніж у красивих флористичних салонах. Там менша націнка, тож можна знайти свіжі квіти за гарною ціною. Тому прогулянка на ринок чи ранковий базар дає шанс не переплачувати зайве.

Як показують ціни, варіант покупки тюльпанів у супермаркетах – цілком придатний. Перед 8 березня великі магазини завозять багато сезонних квітів і часто роблять акції та продають готові букети за вигіднішою ціною. Якщо потрібно більше квітів, інколи можна навіть домовитися про знижку.

Перед самим святом свіжі тюльпани масово з’являються і в невеликих квіткових крамницях. Якщо купити трохи раніше, а не в останній день, можна взяти кращі квіти і не платити святкову націнку.

Тож головне — не брати поспіхом букет у найближчому салоні, а трохи пошукати — і можна суттєво зекономити.

