День ангела Ангелины 2025: когда стоит ждать комплиментов и цветов

Ежегодно обладательницы прекрасного имени Ангелина с нетерпением ждут свой особый день — День ангела. В 2025 году этот праздник снова станет поводом для теплых объятий, искренних пожеланий и духовного обновления. Но когда именно отмечают именины Ангелины, какого происхождение этого имени, какую силу несет его значение, а еще как лучше поздравить дорогую сердцу Ангелину?

Читай о дате именин по старому и новому стилю и варианты поздравления с Днем ангела Ангелины — в нашем материале.

День ангела Ангелины

Имя Ангелина почитается в церковном календаре в день памяти преподобной мученицы Ангелины Сербской — благочестивой княгини, известной своей духовной силой, мудростью и преданностью вере. Ее День памяти приходится на 12 августа по новому стилю, который отвечает 30 июля по старому календарю.

Итак, в 2025 году День ангела Ангелины:

По новому (григорианскому) календарю: 12 августа.

По старому (юлианскому) календарю: 30 июля.

Стоит отметить, что с 2023 года ПЦУ и УГКЦ официально перешли на новоюлианский календарь, поэтому большинство приходов уже празднуют именины 12 августа.

Интересные факты о святой Ангелине Сербской

Святая Ангелина родилась в знатной албанской семье в XV веке. Вышла замуж за сербского князя Стефана Бранковича, ослепшего, по легенде, от мучений турецкого плена. Несмотря на его увечье, она искренне полюбила его и оставалась ему верной до конца жизни. Ее образ — символ супружеской верности, поддержки в беде и настоящей христианской любви.

Ее сыновья — Йован и Георгий (позже — Максим) — также были канонизированы. Таким образом, вся семья святого происхождения. Ее называют “матерью святых”.

После смерти мужа Ангелина приняла монашество. Она основала Крушедольский монастырь, где впоследствии покоились все члены ее семьи.

Мощи святой Ангелины хранятся в Крушедольском монастыре (Сербия). Ежегодно тысячи паломников приезжают туда с молитвами за исцеление души и тела.

Ее жизнь — это история потерь, скитаний и духовной силы. Ангелина осталась верна Христу, даже когда пришлось потерять все: родную землю, мужа, покой.

Что означает имя Ангелина

Имя Ангелина имеет греческие корни. Оно происходит от слова ἄγγελος (ангелос), переводимого как “вестник”, “посланник”.

Имя Ангелина означает: “божья вестница”, “ангельская”, “несущая благую весть”.

Это имя ассоциируется с добротой, духовностью, чистотой, милосердием и внутренней силой. Оно словно несет в себе ангельское призвание — нести свет, мир и веру в сердца других.

Какие черты характера приписывают обладательнице имени Ангелина

Это имя имеет светлую ауру — его выбирают для девушек, у которых родители видят надежду на хорошую, яркую, духовно богатую жизнь.

В украинской традиции девушек с этим именем часто представляют как нежных и чувствительных, доброжелательных и заботливых, с сильной интуицией и большой душой, иногда с легкой меланхоличностью, что делает их более глубокими и внимательными к эмоциям других людей.

Хорошие поздравления с Днем ангела Ангелины

Дорогая Ангелина!

В этот светлый День ангела желаю тебе, чтобы твой небесный покровитель всегда вел тебя по пути радости, оберегал от всего злого и даровал душевное спокойствие. Пусть твое сердце будет наполнено светом, а каждый день – новыми свершениями и теплыми улыбками! Будь счастлива, здорова и вдохновлена ​​всегда! Ангелина, с Днем твоего святого покровителя!

Пусть пример жизни святой Ангелины вдохновляет тебя на добро, смирение и искреннюю молитву. Желаю, чтобы Господь укреплял тебя во всех начинаниях, а ангел-хранитель невидим был рядом каждый миг твоей жизни. С Днем ангела, Ангелина! Желаю, чтобы все проблемы забыли дорогу в твой дом. Пусть только достаток, удача и уверенность будут твоими спутниками! Пусть радуют дети, любят друзья и обходят враги! Радости, счастья и теплого, нежного солнышка в небесах! Для девочки Ангелинки С Днем ангела, дорогая Ангелинка!

Пусть твой ангел-хранитель всегда держит тебя за ручку, ведет по добрым тропинкам и защищает от всего злого. Желаю тебе много улыбок, веселых приключений, искренних друзей и яркого солнышка каждый день! Пусть в сердце твоем всегда живет радость, а мечты сбываются легко, как в сказке! С Днем ангела тебя, маленькая звездочка Ангелинка!

Пусть твой небесный хранитель всегда будет рядом — днем ​​и ночью, во снах и наяву. Желаю тебе здоровья, радости, красочных мечтаний и много-много улыбок! Пусть каждый день будет похож на сказку с волшебными приключениями! А еще раньше мы рассказывали, когда День ангела Ярослава в 2025 — дата по церковному календарю и поздравления к празднику.

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