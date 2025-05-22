День ангела Соломии: дата по новому церковному календарю и искренние поздравления с праздником

Имя Соломия — одно из самых красивых и мелодичных украинских имен, которое носили такие уважаемые и известные всему миру украинки, как выдающаяся оперная певица Соломия Крушельницкая, и известная писательница Соломия Павлычко. Какими чертами характера имя наделяет свою хозяйку? И когда по новому и старому церковному календарю отмечают день ангела Соломии — читай в материале.

Значение имени Соломия

Имя Соломия имеет древнееврейские корни и означает мирная, спокойная. Оно является сочетанием двух слов: шалом (мир) и мия (бог) и дословно переводится как: мир Божий. Образ святой, в честь которой девочек называют Соломиями, ассоциируется с женской мудростью, искренностью и добротой.

Когда день ангела Соломии по новому церковному календарю

16 августа 2024 года мы отмечаем день святой Соломии-мироносицы. Соломия была одной из женщин, следовавших за Христом во время его проповедей.

По старому календарю день именин Соломии отмечали на 13 дней раньше.

Иногда путают Соломию-мироносицу с Соломонией, которая была матерью мучеников Маккавеев. День, когда чествуют Соломонию — 14 августа.

В Украине имя всегда было популярным, особенно в западных регионах страны. Часто его давали девочкам, рожденным в зажиточных семьях. Сейчас мода на имя возвращается.

Какой характер у женщины, по имени Соломия

Соломия трудолюбива, без дела не сидит лишней минутки. Никогда не спешит, размышляет, планирует, продумывает свои действия заранее. К чужому влиянию безразлична, имеет на все собственное мнение. Волевая, решительная, часто не показывает своих эмоций, но поражение или измену переживает крайне тяжело.

Имеет критический ум, может скептически относиться к мыслям и поступкам других. Но сплетничать не любит. В отношениях с мужчинами не дает чувствам возобладать, хорошо разбирается в мужской психологии, имеет развитую интуицию.

К своему будущему относится серьезно, выбирает профессию по душе. Спортивная, любит побеждать.

Поздравление с днем ангела Соломии своими словами и в стихах

Поздравляю тебя, Соломия, с днем ангела! Пусть он обнимает тебя своими невидимыми крыльями и бережет от жизненных ошибок и всяческих бед! Божьего благословения тебе на добрые дела, вдохновения, счастья, радости для души! И веселого праздника сегодня!

***

Соломия, в день ангела прими наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы, безумного успеха и необъятного счастья! Пусть в этот праздничный день твое сердце наполнит теплая и тихая радость от того, что рядом с тобой люди, которых ты любишь!

***

С днем ангела, Соломия! Пусть он охраняет тебя на пути и помогает уверенно идти к цели, которую ты избрала. Живи так, чтобы каждый следующий шаг раскрывал еще большие перспективы, а люди, которых ты будешь встречать, ценили и любили тебя. Крепкого тебе здоровья и страстной, как августовский рассвет, любви!

***

В день ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, понимания,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

Пусть ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

И пусть друзья не забывают,

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

Ранее мы рассказывали о церковном календаре на 2025 год и дали дать праздники по ново юлианскому календарю.

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