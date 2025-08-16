День ангела Соломії: дата за новим церковним календарем та щирі привітання зі святом

Ім’я Соломія — одне з найкрасивіших і наймелодійніших українських імен, яке мали такі шановані й відомі всьому світові українки як видатна оперна співачка Соломія Крушельницька та знана письменниця Соломія Павличко. Якими рисами характеру ім’я наділяє свою власницю? І коли за новим та старим церковним календарем відзначають день ангела Соломії — читай у матеріалі.

Значення імені Соломія

Ім’я Соломія має давньоєврейське коріння й означає мирна, спокійна. Воно є поєднанням двох слів: шалом (мир) та мія (бог) і дослівно перекладається як: мир Божий. Образ святої, на честь якою дівчаток називають Соломіями, асоціюється з жіночою мудрістю, щирістю та добротою.

Коли день ангела Соломії за новим церковним календарем

16 серпня 2025 року ми відзначаємо день святої Соломії-мироносиці. Соломія була однією з жінок, які слідували за Христом під час його проповідей.

За старим календарем день іменин Соломії відзначали на 13 днів раніше.

Інколи плутають Соломію-мироносицю з Соломонією, яка була матір’ю мучеників Маккавеїв. День, коли вшановують Соломонію — 14 серпня.

В Україні ім’я завжди було популярним, особливо — у західних регіонах країни. Часто його давали дівчаткам, народженим у заможних родинах. Зараз мода на ім’я повертається.

Який характер у жінки, на ім’я Соломія

Соломія працьовита, без діла не посидить зайвої хвилинки. Нічого не вчиняє поспіхом, розмірковує, планує, продумує свої дії наперед. До чужого впливу байдужа, має на все власну думку. Вольова, рішуча, часто не показує своїх емоцій, але поразку чи зраду переживає вкрай важко.

Має критичний розум, може скептично ставитися до думок та вчинків інших. Але пліткувати не любить. В стосунках з чоловіками не дає почуттям взяти гору, добре розуміється на чоловічій психології, має розвинену інтуїцію.

До вибору свого майбутнього ставиться серйозно, обирає професію до душі. Спортивна, любить перемагати.

Привітання з днем ангела Соломії своїми словами та у віршах

Вітаю тебе, Соломіє, з днем ангела! Нехай він обіймає тебе своїми невидимими крилами та береже від життєвих помилок та усіляких лих! Божого тобі благословення на добрі справи, натхнення, щастя, радості для душі! І веселого свята сьогодні!

***

Соломіє, в день ангела прийми наші найщиріші побажання міцного здоров’я, пристрасного кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху та неосяжного щастя! Нехай цей святковий день наповнить тепло й тиха радість від того, що поруч з тобою люди, яких ти любиш.

***

З днем ангела, Соломіє! Нехай він охороняє тебе на шляху і допомагає впевнено йти до мети, яку ти собі обрала. Живи так, аби кожен наступний крок розкривав іще більші перспективи, а люди, яких ти зустрічатимеш, цінували та любили тебе. Міцного тобі здоров’я та палкого, як серпневий світанок, кохання!

***

З днем ангела Соломію я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

***

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

