День ангела Ангеліни 2025: коли варто чекати компліментів і квітів

Ім’я Ангеліна вшановується в церковному календарі у день пам’яті преподобної мучениці Ангеліни Сербської — благочестивої княгині, яка відома своєю духовною силою, мудрістю та відданістю вірі. Її День пам’яті припадає на 12 серпня за новим стилем, що відповідає 30 липня за старим календарем.

Отже, у 2025 році День ангела Ангеліни:

За новим календарем (григоріанським): 12 серпня.

За старим календарем (юліанським): 30 липня.

Варто зазначити, що з 2023 року ПЦУ та УГКЦ офіційно перейшла на новоюліанський календар, тож більшість парафій уже святкують іменини 12 серпня.

Також День святої Ангеліни відзначають 14 липня. Вона народилася у родині князя Георгія Албанського. День Ангеліни 14 липня вшановують на честь сили духу, відданості та любові до Бога.

А ще є записи про День ангела Ангеліни у такі дати: 12 вересня та 23 грудня. Тож якщо у твоїй родині є Ангеліна, не забудь привітати її! Побажай добра, миру і здійснення усіх мрій.

Цікаві факти про святу Ангеліну Сербську

Свята Ангеліна народилася у знатній албанській родині в XV столітті. Вийшла заміж за сербського князя Стефана Бранковича , який осліп, за легендою, від мук турецького полону. Попри його каліцтво, вона щиро його покохала й залишалася йому вірною до кінця життя. Її образ — символ подружньої вірності, підтримки в біді та справжнього християнського кохання.

, який осліп, за легендою, від мук турецького полону. Попри його каліцтво, вона щиро його покохала й залишалася йому вірною до кінця життя. Її образ — символ подружньої вірності, підтримки в біді та справжнього християнського кохання. Її сини — Йован і Георгій (пізніше — Максим) — також були канонізовані. Таким чином, уся родина святого походження. Її називають “матір’ю святих”.

Після смерті чоловіка Ангеліна прийняла чернецтво. Вона заснувала Крушедольський монастир, де згодом були поховані всі члени її родини.

Мощі святої Ангеліни зберігаються в Крушедольському монастирі (Сербія). Щороку тисячі прочан приїжджають туди з молитвами за зцілення душі й тіла.

Її життя — це історія втрат, поневірянь і духовної сили. Ангеліна залишилася вірною Христові, навіть коли довелося втратити все: рідну землю, чоловіка, спокій.

Що означає ім’я Ангеліна

Ім’я Ангеліна має грецьке коріння. Воно походить від слова ἄγγελος (ангелос), що перекладається як “вісник”, “посланець”.

Ім’я Ангеліна означає: “божа вісниця”, “ангельська”, “та, що несе добру звістку”.

Це ім’я асоціюється з добротою, духовністю, чистотою, милосердям і внутрішньою силою. Воно ніби несе у собі ангельське покликання — нести світло, мир і віру в серця інших.

Які риси характеру приписують власниці імені Ангеліна

Це ім’я має світлу ауру — його обирають для дівчат, у яких батьки бачать надію на добре, яскраве, духовно багате життя.

В українській традиції дівчат з цим іменем часто уявляють як ніжних і чутливих, доброзичливих і турботливих, з сильною інтуїцією та великою душею, іноді — з легкою меланхолійністю, що робить їх глибшими та уважнішими до емоцій інших людей.

Гарні привітання з Днем ангела Ангеліни

Дорога Ангеліно!

У цей світлий День ангела бажаю тобі, щоб твій небесний покровитель завжди вів тебе дорогою радості, оберігав від усього злого і дарував душевний спокій. Нехай твоє серце буде наповнене світлом, а кожен день — новими звершеннями та теплими усмішками! Будь щасливою, здоровою і натхненною завжди!

Ангеліно, з Днем твого святого покровителя!

Нехай приклад життя святої Ангеліни надихає тебе на добро, смирення й щиру молитву. Бажаю, щоб Господь зміцнював тебе у всіх починаннях, а ангел-охоронець невидимо був поруч кожної миті твого життя.

З Днем ангела, Ангеліно! Нехай усі тривоги й негаразди оминають твій дім стороною. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували достаток, успіх і внутрішня впевненість. Хай діти приносять радість, друзі дарують тепло і підтримку, а вороги тримаються якнайдалі! Щастя тобі, гармонії в серці та ласкавого сонечка над головою!

Для дівчинки Ангелінки

З Днем ангела, люба Ангелінко!

Хай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за ручку, веде по добрих стежинках і захищає від усього злого. Бажаю тобі багато усмішок, веселих пригод, щирих друзів і яскравого сонечка щодня! Нехай у твоєму серці завжди живе радість, а мрії збуваються легко, як у казці!

З Днем ангела тебе, маленька зіронько Ангелінко!

Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — вдень і вночі, у снах і наяву. Бажаю тобі здоров’я, радості, барвистих мрій і багато-багато усмішок! Нехай кожен день буде схожим на казку з чарівними пригодами!

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