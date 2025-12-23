День ангела Ангеліни 2025: коли варто чекати компліментів і квітів

Щороку власниці прекрасного імені Ангеліна з нетерпінням чекають на свій особливий день — День ангела. У 2025 році це свято знову стане нагодою для теплих обіймів, щирих побажань і духовного оновлення. Але коли саме відзначають іменини Ангеліни, звідки походить це ім’я, яку силу несе його значення і як найкраще привітати дорогу серцю Ангеліну?
Читай про дату іменин за старим і новим стилем та гарні привітання з Днем ангела Ангеліни – у нашому матеріалі.
День ангела Ангеліни
Ім’я Ангеліна вшановується в церковному календарі у день пам’яті преподобної мучениці Ангеліни Сербської — благочестивої княгині, яка відома своєю духовною силою, мудрістю та відданістю вірі. Її День пам’яті припадає на 12 серпня за новим стилем, що відповідає 30 липня за старим календарем.
Отже, у 2025 році День ангела Ангеліни:
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За новим календарем (григоріанським): 12 серпня.
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За старим календарем (юліанським): 30 липня.
Варто зазначити, що з 2023 року ПЦУ та УГКЦ офіційно перейшла на новоюліанський календар, тож більшість парафій уже святкують іменини 12 серпня.
Також День святої Ангеліни відзначають 14 липня. Вона народилася у родині князя Георгія Албанського. День Ангеліни 14 липня вшановують на честь сили духу, відданості та любові до Бога.
А ще є записи про День ангела Ангеліни у такі дати: 12 вересня та 23 грудня. Тож якщо у твоїй родині є Ангеліна, не забудь привітати її! Побажай добра, миру і здійснення усіх мрій.
Цікаві факти про святу Ангеліну Сербську
- Свята Ангеліна народилася у знатній албанській родині в XV столітті. Вийшла заміж за сербського князя Стефана Бранковича, який осліп, за легендою, від мук турецького полону. Попри його каліцтво, вона щиро його покохала й залишалася йому вірною до кінця життя. Її образ — символ подружньої вірності, підтримки в біді та справжнього християнського кохання.
- Її сини — Йован і Георгій (пізніше — Максим) — також були канонізовані. Таким чином, уся родина святого походження. Її називають “матір’ю святих”.
- Після смерті чоловіка Ангеліна прийняла чернецтво. Вона заснувала Крушедольський монастир, де згодом були поховані всі члени її родини.
- Мощі святої Ангеліни зберігаються в Крушедольському монастирі (Сербія). Щороку тисячі прочан приїжджають туди з молитвами за зцілення душі й тіла.
- Її життя — це історія втрат, поневірянь і духовної сили. Ангеліна залишилася вірною Христові, навіть коли довелося втратити все: рідну землю, чоловіка, спокій.
Що означає ім’я Ангеліна
Ім’я Ангеліна має грецьке коріння. Воно походить від слова ἄγγελος (ангелос), що перекладається як “вісник”, “посланець”.
Ім’я Ангеліна означає: “божа вісниця”, “ангельська”, “та, що несе добру звістку”.
Це ім’я асоціюється з добротою, духовністю, чистотою, милосердям і внутрішньою силою. Воно ніби несе у собі ангельське покликання — нести світло, мир і віру в серця інших.
Які риси характеру приписують власниці імені Ангеліна
Це ім’я має світлу ауру — його обирають для дівчат, у яких батьки бачать надію на добре, яскраве, духовно багате життя.
В українській традиції дівчат з цим іменем часто уявляють як ніжних і чутливих, доброзичливих і турботливих, з сильною інтуїцією та великою душею, іноді — з легкою меланхолійністю, що робить їх глибшими та уважнішими до емоцій інших людей.
Гарні привітання з Днем ангела Ангеліни
Дорога Ангеліно!
У цей світлий День ангела бажаю тобі, щоб твій небесний покровитель завжди вів тебе дорогою радості, оберігав від усього злого і дарував душевний спокій. Нехай твоє серце буде наповнене світлом, а кожен день — новими звершеннями та теплими усмішками! Будь щасливою, здоровою і натхненною завжди!
Ангеліно, з Днем твого святого покровителя!
Нехай приклад життя святої Ангеліни надихає тебе на добро, смирення й щиру молитву. Бажаю, щоб Господь зміцнював тебе у всіх починаннях, а ангел-охоронець невидимо був поруч кожної миті твого життя.
З Днем ангела, Ангеліно! Нехай усі тривоги й негаразди оминають твій дім стороною. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували достаток, успіх і внутрішня впевненість. Хай діти приносять радість, друзі дарують тепло і підтримку, а вороги тримаються якнайдалі! Щастя тобі, гармонії в серці та ласкавого сонечка над головою!
Для дівчинки Ангелінки
З Днем ангела, люба Ангелінко!
Хай твій ангел-охоронець завжди тримає тебе за ручку, веде по добрих стежинках і захищає від усього злого. Бажаю тобі багато усмішок, веселих пригод, щирих друзів і яскравого сонечка щодня! Нехай у твоєму серці завжди живе радість, а мрії збуваються легко, як у казці!
З Днем ангела тебе, маленька зіронько Ангелінко!
Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч — вдень і вночі, у снах і наяву. Бажаю тобі здоров’я, радості, барвистих мрій і багато-багато усмішок! Нехай кожен день буде схожим на казку з чарівними пригодами!
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