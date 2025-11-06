День ангела Леси 2025: даты праздника по новоюлианскому календарю, значение имени и поздравления

День ангела Леси — это особый праздник для владелиц этого имени, который отмечается в дни памяти святых, чьи имена связаны с Олесей (Лесей).

Читай в материале, когда будет День ангела Леси 2025 года, значение имени, а также поздравления с праздником.

День ангела Леси 2025: дата празднования

По новому церковному календарю именины Леси отмечаются в даты, сдвинутые на 13 дней раньше по сравнению со старым юлианским календарем. По новому календарю День ангела Леси отмечается:

9 марта

20 марта

18 мая

4 июня

30 июня

17 октября

6 ноября

10 декабря.

По старому календарю:

22 марта

2 апреля

31 мая

17 июня

13 июля

30 октября

19 ноября

23 декабря.

День ангела Леси: значение имени и характер

Имя Леся (Олеся) имеет греческое происхождение от слова alexo — защищать, поэтому означает защитница или помогающая людям. Альтернативная версия связывает его со славянским лес — символом свободы и природы.

Женщины, носящие имя Леся обычно носят сильный характер: они открыты, дружелюбны, творчески, с развитой интуицией и эмпатией. Леси легко находят общий язык с людьми, проявляют таланты в искусстве или науке, ценят справедливость и всегда готовы поддержать близких. Они упорны, отзывчивы, но иногда импульсивны, с богатым внутренним миром.

Поздравление с Днем ангела Леси своими словами

Традиционно в День ангела близкие посылают тёплые слова, желая защиты ангела-хранителя. Вот примеры искренних поздравлений:

Дорогая Леся, пусть твой ангел всегда оберегает тебя от невзгод, а жизнь наполняется радостью, любовью и успехами. Будь счастлива и вдохновлена!

Лесь, в этот особый день пусть ангел ведет тебя по тропам добра. Будь сильна, как защитница, и пусть вокруг царят тепло и поддержка близких.

С именинами, Леся! Пусть твой ангел-хранитель дарит вдохновение, силы и счастливые моменты. Будь всегда окружена любовью и успехом!

Эти приветствия можно отправлять в сообщениях, открытках или произносить лично, добавляя личные штрихи.

