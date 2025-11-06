День ангела Леси 2025: даты праздника по новоюлианскому календарю, значение имени и поздравления

День ангела Леси — это особый праздник для владелиц этого имени, который отмечается в дни памяти святых, чьи имена связаны с Олесей (Лесей).
Читай в материале, когда будет День ангела Леси 2025 года, значение имени, а также поздравления с праздником.
День ангела Леси 2025: дата празднования
По новому церковному календарю именины Леси отмечаются в даты, сдвинутые на 13 дней раньше по сравнению со старым юлианским календарем. По новому календарю День ангела Леси отмечается:
- 9 марта
- 20 марта
- 18 мая
- 4 июня
- 30 июня
- 17 октября
- 6 ноября
- 10 декабря.
По старому календарю:
- 22 марта
- 2 апреля
- 31 мая
- 17 июня
- 13 июля
- 30 октября
- 19 ноября
- 23 декабря.
День ангела Леси: значение имени и характер
Имя Леся (Олеся) имеет греческое происхождение от слова alexo — защищать, поэтому означает защитница или помогающая людям. Альтернативная версия связывает его со славянским лес — символом свободы и природы.
Женщины, носящие имя Леся обычно носят сильный характер: они открыты, дружелюбны, творчески, с развитой интуицией и эмпатией. Леси легко находят общий язык с людьми, проявляют таланты в искусстве или науке, ценят справедливость и всегда готовы поддержать близких. Они упорны, отзывчивы, но иногда импульсивны, с богатым внутренним миром.
Поздравление с Днем ангела Леси своими словами
Традиционно в День ангела близкие посылают тёплые слова, желая защиты ангела-хранителя. Вот примеры искренних поздравлений:
- Дорогая Леся, пусть твой ангел всегда оберегает тебя от невзгод, а жизнь наполняется радостью, любовью и успехами. Будь счастлива и вдохновлена!
- Лесь, в этот особый день пусть ангел ведет тебя по тропам добра. Будь сильна, как защитница, и пусть вокруг царят тепло и поддержка близких.
- С именинами, Леся! Пусть твой ангел-хранитель дарит вдохновение, силы и счастливые моменты. Будь всегда окружена любовью и успехом!
Эти приветствия можно отправлять в сообщениях, открытках или произносить лично, добавляя личные штрихи.
Раньше мы писали, когда будет День ангела Ирины — читай в материале о значении имени и как можно его поздравить.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!