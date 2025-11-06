День ангела Лесі 2025: дати свят за новоюліанським календарем, значення імені та привітання

День ангела Лесі — це особливе свято для власниць цього імені, яке відзначається в дні пам’яті святих, чиї імена пов’язані з Олесею (Лесею).

День ангела Лесі 2025: дата святкування

За новим церковним календарем, іменини Лесі відзначаються в дати, зсунуті на 13 днів раніше порівняно зі старим юліанським календарем. За новим календарем День ангела Лесі відзначається:

9 березня

20 березня

18 травня

4 червня

30 червня

17 жовтня

6 листопада

10 грудня.

За старим календарем:

22 березня

2 квітня

31 травня

17 червня

13 липня

30 жовтня

19 листопада

23 грудня.

День ангела Лесі: значення імені та характер

Ім’я Леся (Олеся) має грецьке походження від слова alexo — захищати, тому означає захисниця або та, що допомагає людям. Альтернативна версія пов’язує його зі слов’янським ліс – символом свободи та природи.

Жінки, що носять ім’я Леся зазвичай мають сильний характер: вони відкриті, приязні, творчі, з розвиненою інтуїцією та емпатією. Лесі легко знаходять спільну мову з людьми, проявляють таланти в мистецтві чи науці, цінують справедливість і завжди готові підтримати близьких. Вони наполегливі, чуйні, але іноді імпульсивні, з багатим внутрішнім світом.

Привітання з Днем ангела Лесі своїми словами

Традиційно в День ангела близькі надсилають теплі слова, бажаючи захисту ангела-хранителя. Ось приклади щирих привітань:

Дорога Лесю, нехай твій ангел завжди оберігає тебе від негараздів, а життя наповнюється радістю, любов’ю та успіхами. Будь щасливою та натхненною!

Лесю, у цей особливий день хай ангел веде тебе стежками добра. Будь сильною, як захисниця, і нехай навколо панують тепло та підтримка близьких.

З іменинами, Лесю! Нехай твій ангел-хранитель дарує натхнення, сили та щасливі моменти. Будь завжди оточена любов’ю та успіхом!

Ці привітання можна надсилати в повідомленнях, листівках чи вимовляти особисто, додаючи особисті штрихи.

