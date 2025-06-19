День ангела Лилии 2025: когда празднует именины обаятельная бунтарка

Лилия носит цветочное имя, и сама словно цветок: светлая, немного загадочная и спокойная. Но в то же время стойкая духом и порой волевая. Если ты знаешь Лилю лично — согласись, это имя подходит ей. Когда день ангела Лилии в 2025 году — все даты и больше о характере именинницы — в материале.

День ангела Лилии: даты в 2025 году и значение имени

В Украине день ангела Лилии празднуют несколько раз, хотя у этого имени нет собственного святого покровителя в церковном календаре.

Самые популярные даты именин в 2025 году: 29 апреля, 2 июня, 19 июня, 20 июня, 24 августа, 10 сентября, 28 декабря.

Как подсказывает его звучание, имя Лилия происходит от латинского lilium, что означает лилия – символ чистоты, благодати и красоты. В христианской традиции лилия ассоциируется с Божией матерью, другими образами невинности.

А в средневековье этот цветок часто использовали как символ королевской власти, что также придает имени оттенок благородства.

Хотя некоторые исследователи ищут в имени и более глубокие корни и находят связи с легендарной Лилит — якобы первой женой Адама. Лилит переводится как ночная тишина.

А еще есть версия, что Лилия — это переданная на латыни форма древнееврейского имени Сусанна, которое переводится как белая лилия.

Какой характер у женщины, по имени Лилия

Имя Лилия, как правило, наделяет человека глубоким внутренним миром, тонкой интуицией и чувствительностью.

Лилии часто очень добры, внимательны к другим, умеют поддержать и выслушать, тяготеют к искусству — музыке, живописи, поэзии — и выбирают соответствующие творческие специальности.

Но и дома, в кругу родных или в коллективе, они удивительным образом умеют создавать атмосферу гармонии. Обычно это деликатные, кроткие женщины.

Психолог Борис Хигир, исследовавший немало имен, описывает Лилию как обаятельную, внешне спокойную и скромную, часто имеющую много поклонников.

Но за ее внешней нежностью скрывается упрямство и сильный характер. Она может твердо отстаивать собственное мнение, отстаивать свои принципі.

Лилия очень популярна среди друзей, она общительна, открыта, эмоциональна, любит развлечения, флирт и не держит обид. С ней точно не соскучишься.

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