Имеет большее значение, чем ты думаешь: когда Украина отмечает День автомобилиста в 2025 году

Неутомимое и громкое движение этих уже привычных, а когда-то совершенно непонятных, средств передвижения порой завораживает, особенно их водителей.

Кто-то из них обеспечивает непрерывное передвижение большого количества людей в городах, а некоторые — спешат вовремя довезти все необходимое своим собратьям и обеспечить бесперебойное функционирование наших ВСУ.

И вместе эти специалисты отмечают один особый профессиональный праздник День автомобилиста и дорожника.

Когда Украина отмечает День автомобилиста в 2025 году

День автомобилиста и дорожника в Украине отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2025 году украинцы будут праздновать его 26 октября.

История Дня автомобилиста

День автомобилиста и дорожника был установлен согласно указу Президента Украины 13 октября 1993 года.

Тогда глава государства стремился поддержать инициативы работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Но сейчас оно делает заметным труд как тех, кто выполняет свои обязанности на дороге, так и тех, кто делает это уже без признаков путей.

Ранее в этот день отмечали в среде автотранспортных предприятий с концертами и банкетами. Но пока украинцам не до празднований, поэтому остаются только слова благодарности каждому за добросовестный труд.

Как празднуют день автомобилиста в мире

Польша

В Польше существует День автомобилиста, связанный с Днем святого Христофора (25 июля) — покровителя путников и водителей.

В этот день священники освящают автомобили и молятся о безопасности на дорогах.

Испания

Испанцы отмечают День святого Христофора 10 июля.

Там традиционно проходят торжественные процессии, а водители украшают свои машины и участвуют в парадах.

Япония

В Японии ежегодно в мае проводят День безопасности дорожного движения в рамках Недели безопасности.

В школах и компаниях проводят лекции, кампании по безопасности, полиция устраивает показательные акции.

Бразилия

Бразильцы 25 июля отмечают День водителя, посвященный святому Христофору.

Организуют торжественные мессы, автопробеги и мероприятия по безопасности дорожного движения.

Также раньше мы рассказывали, когда День дальнобойщика в Украине в 2025 году. Ведь эти люди не только водители, но и снабжают нас всем необходимым.

