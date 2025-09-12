Має більше значення, ніж ти думаєш: коли Україна відзначає День автомобіліста у 2025 році

Невтомний та гучний рух цих вже звичних, а колись зовсім незрозумілих, засобів пересування часом заворожує, особливо їхніх водіїв.

Хтось з них забезпечує безупинне пересування великої кількості людей у містах, а дехто — поспішає вчасно довезти все необхідне своїм побратимам та забезпечити безперебійне функціонування наших ЗСУ.

Та разом ці спеціалісти відзначають одне особливе професійне свято День автомобіліста і дорожника.

Коли Україна відзначає День автомобіліста у 2025 році

День автомобіліста і дорожника в Україні відзначається щорічно в останню неділю жовтня. У 2025 році українці святкуватимуть його 26 жовтня.

Історія Дня автомобіліста

День автомобіліста та дорожника був встановлений згідно з Указом Президента України 13 жовтня 1993 року.

Тоді очільник держави прагнув так підтримати ініціативи працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства. І зробити працю цих людей помітною, підсвітити тих, хто виконує свої обов’язки на дорозі, так і тих, хто робить це вже без наявних ознак шляхів.

Раніше цей день відзначали в середовищі автотранспортних підприємств з концертами та банкетами. Та поки українцям не до святкувань, тому лишаються тільки слова подяки кожному за сумлінну працю.

Як святкують день автомобіліста у світі

Польща

У Польщі існує День автомобіліста, який пов’язаний із Днем святого Христофора (25 липня) — покровителя подорожніх та водіїв.

У цей день священники освячують автомобілі та моляться за безпеку на дорогах.

Іспанія

Іспанці святкують День святого Христофора 10 липня.

Там традиційно проходять урочисті процесії, а водії прикрашають свої машини та беруть участь у парадах.

Японія

В Японії щороку у травні проводять День безпеки дорожнього руху в межах Тижня безпеки.

У школах і компаніях проводять лекції, кампанії з безпеки, поліція влаштовує показові акції.

Бразилія

Бразильці 25 липня відзначають День водія, присвячений святому Христофору.

Організовують урочисті меси, автопробіги та заходи з безпеки дорожнього руху.

Також раніше ми розповідали, коли День далекобійника в Україні у 2025 році. Адже ці люди не лише водії, але й забезпечують нас усім необхідним.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!