Угрожающие противотанковые ежи вместо праздничных беззаботных людей и звуки российских обстрелов с противоположного берега Днепра — на замену фейерверкам и вечернему салюту.

Люди, которые не покидают город, всё же будут отмечать День своего любимого Херсона — в основном дома, между двумя стенами. Празднование стало тихим и сдержанным, но дух города, несмотря на войну, живёт и будет жить! Когда празднуют День города Херсон и история города глазами украинских исследователей — в материале. Когда День города Херсон: дата День города Херсон традиционно отмечают в третью субботу сентября, в этом году это — 19 число. По официальной информации, городу исполняется 247 лет. Свою хронологию ещё по советской традиции город ведёт с 1778 года, когда это поселение на берегу Днепра получило статус города и название Херсон.

Немного истории ко Дню города Херсон: о чём лгут российские пропагандисты

Российская пропаганда не устаёт повторять, что Херсон — город с российской историей. И будто именно Суворов, Ушаков, Потёмкин создали город. Но реальность совсем другая.

Ещё в 1737 году на территории современного Херсона запорожские казаки основали поселение Перевоз, позже — Старый Перевоз. Здесь жили казаки, чумаки и корчмари, которые контролировали торговлю и переправу через Днепр.

Правда, территория Херсонщины тогда находилась под двойным давлением: украинские казаки действовали под протекторатами польского короля, московского царя, крымского хана, но при этом оставались автономными во внутренних делах.

В 1775 году Россия обескровила Запорожскую Сечь и начала активно вмешиваться в жизнь региона. Екатерина Вторая в 1778 году издала указ о строительстве верфи, и Перевоз превратили в Херсон. Но это совсем не было основанием города — это была экспансия на украинскую территорию.

Россияне управляли финансами, откровенно воровали средства, затягивали строительство и заставляли украинских и иностранных мастеров работать. Именно они, а не россияне, фактически возводили здания, крепость и верфь.

А когда возобновилась торговля, из Херсона вывозили украинские товары — хлеб и соль, а сюда привозили вино и оливковое масло. Россияне в коммерции практически не участвовали.

Таким образом, роль России в основании Херсона была вовсе не почётной, скорее — захватнической и хищнической. Реальный Херсон строили украинцы, греки и итальянцы.

Стратегическое значение Херсона для обороны Украины

Херсон выстоял перед российским нашествием и первым из областных центров Украины был освобождён от врага. Сегодня он остаётся оборонным щитом украинского Юга.

От Херсона идут пути к Николаеву и Одессе, а его речные и морские маршруты в мирное время связывали всю Украину с международными рынками.

Город является центром области, щедрой на урожаи овощей и фруктов, и может считаться продовольственным тылом страны. Правда, пока этот тыл похож на передовую.

19 сентября горожане непременно будут отмечать День своего города — не громкими митингами и не праздничными мероприятиями. А тихо, по-домашнему, ведь даже во время войны этот праздник — хороший повод признаться городу в любви и сказать: С днём рождения, несокрушимый, раненный мой Херсон!

