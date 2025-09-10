День міста Херсон 2025: свято попри війну

Загрозливі протитанкові їжаки замість святкових безтурботних людей і звуки російських обстрілів із протилежного берега Дніпра — на заміну феєрверкам і вечірньому салюту.

Люди, що не покидають місто, все ж відзначатимуть День свого улюбленого Херсона — здебільшого вдома, між двома стінами.

Святкування стало тихим і стриманим, але дух міста, попри війну, живе і буде жити! Коли святкують День Херсона та історія міста очима українських дослідників — у матеріалі.

Коли День міста Херсон: дата

День міста Херсон традиційно відзначають у третю суботу вересня, цьогоріч — це 19 число. За офіційною інформаієбю, місту виповнюється 247 років.

Свою хронологію ще за радянською традицією, місто веде від 1778 року, коли це поселення на березі Дніпра отримало статус міста і назву Херсон.

Трохи історії до Дня міста Херсон: про що брешуть російські пропагандисти

Російська пропаганда не втомлюється повторювати, що Херсон — місто з російською історією. І ніби саме Суворов, Ушаков, Потьомкін створили місто. Але реальність зовсім інша.

Ще у 1737 році на території сучасного Херсона запорізькі козаки заснували поселення Перевіз, згодом — Старий Перевіз. Тут жили козаки, чумаки та корчмарі, які контролювали торгівлю та переправу через Дніпро.

Щоправда, територія Херсонщини тоді була під подвійним тиском: українські козаки діяли під протекторатами польського короля, московського царя, кримського хана, але вони залишалися автономними в питаннях внутрішнього управління.

У 1775 році Росія знекровила Запорізьку Січ і почала активно втручатися в життя регіону. Катерина Друга у 1778 році видала наказ про будівництво верфі, і Перевіз перетворили на Херсон. Але це зовсім не було заснуванням міста, — це була експансія на українську територію.

Росіяни керували фінансами, відверто крали кошти, затягували будівництво і змушували українських та іноземних майстрів працювати. Саме вони, а не росіяни, фактично зводили будівлі, фортецю та верф.

А коли поновилася торгівля, з Херсону вивозили українські товари — хліб і сіль, а сюди привозили вино та оливкову олію. Росіяни в комерції практично не брали участь.

Тож роль Росії в заснуванні Херсону була аж ніяк не почесною, скоріш — загарбницькою та хижацькою. Реальний Херсон будували українці, греки та італійці.

Стратегічне значення Херсону для оборони України

Херсон встояв перед російською навалою, і першим з обласних центрів України був звільнений від ворога. Нині він лишається оборонним щитом українського Півдня. Від Херсону ведуть шляхи до Миколаєва та Одеси, а його річкові та морські шляхи в мирні часи пов’язували всю Україну з міжнародними ринками. Місто є центром щедрої на врожаї овочів та фруктів області й може вважатися продовольчим тилом країни. Щоправда, поки цей тил схожий на передову. 19 вересня містяни неодмінно відзначатимуть День свого міста — не гучними мітингами і не святковими заходами. А тихо, по-домашньому, адже і серед війни це свято — гарний привід зізнатися місту в любові і сказати: З днем народження, нескорений, зранений мій Херсон! Читай також: вишиває херсонську поезію. Історія майстрині Ірини, яка в окупації трималася завдяки ниткам і канві.

