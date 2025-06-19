День города Луцк 2025: когда отмечают и известна ли программа мероприятий

Фото Unsplash Жители всех городов Украины ищут, когда день рождения их города. Узнай, когда День города Луцк и известна ли программа празднования. День города Луцк 2025: дата Традиционно День города Луцк отмечается во вторую субботу сентября. Часто празднование растягивается на целые выходные: и субботу, и воскресенье. В 2025 году День города Луцка приходится на 13 сентября — эта дата и является второй субботой сентября. День города Луцк 2025: программа празднований Сейчас официальная программа празднования пока не обнародована, поэтому точной информации по этому поводу нет. Но эти мероприятия обычно включают: художественные выставки (музеи, галереи, улицы); литературные чтения и форумы в библиотеках или культурных центрах; фотоконкурсы, акции и благотворительные мероприятия — на площадях, прежде всего на Театральной площади и во Дворце культуры; лекции по истории Луцка (в Окольном замке или музейных локациях); концерты и музыкальные выступления (на открытых площадках, клубах, сценах города); спортивные состязания. Читать по теме День города Звягель 2025: программа праздника — не пропусти яркое событие Родной город Леси Украинки — Звягель — отмечает свой День. Узнай, когда и что запланировано к празднику. Многие события обычно происходят в Театральном и Центральном парках, на улице Леси Украинки, а также в Луцком замке. Интересные факты о Луцке Замок Любарта является символом Луцка, он был построен в 14 веке. В нем сохранились старинные башни, уникальный двор, сейчас здесь работают музеи. Кстати, этот замок ты точно мог (могла) видеть, он изображен на 200-гривневой купюре. А местный кафедральный костёл святых Петра и Павла является старейшим действующим католическим костелом в Украине. Его возвели в 1610 году и он активно функционирует до сих пор.А еще здесь есть так называемый “дом-книга” на проспекте Соборности. Он имеет более 1700 м в длину и более 40 подъездов, это один из самых длинных многоквартирных домов в Европе. Еще в городе расположен единственный в Украине музей, посвященный звонам, находится в башне Луцкого замка. Там собраны редкие образцы — некоторым более 400 лет. Кстати, некоторые города Украины могут отмечать дни рождения в один день. Читай, когда День города Винница 2025 года. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Луцк, праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter