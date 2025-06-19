День города Луцк 2025: когда отмечают и известна ли программа мероприятий

Жители всех городов Украины ищут, когда день рождения их города. Узнай, когда День города Луцк и известна ли программа празднования.

День города Луцк 2025: дата

Традиционно День города Луцк отмечается во вторую субботу сентября.

Часто празднование растягивается на целые выходные: и субботу, и воскресенье. В 2025 году День города Луцка приходится на 13 сентября — эта дата и является второй субботой сентября.

День города Луцк 2025: программа празднований

Сейчас официальная программа празднования пока не обнародована, поэтому точной информации по этому поводу нет. Но эти мероприятия обычно включают:

художественные выставки (музеи, галереи, улицы);

литературные чтения и форумы в библиотеках или культурных центрах;

фотоконкурсы, акции и благотворительные мероприятия — на площадях, прежде всего на Театральной площади и во Дворце культуры;

лекции по истории Луцка (в Окольном замке или музейных локациях);

концерты и музыкальные выступления (на открытых площадках, клубах, сценах города);

спортивные состязания.

Многие события обычно происходят в Театральном и Центральном парках, на улице Леси Украинки, а также в Луцком замке.

Интересные факты о Луцке

Замок Любарта является символом Луцка, он был построен в 14 веке. В нем сохранились старинные башни, уникальный двор, сейчас здесь работают музеи. Кстати, этот замок ты точно мог (могла) видеть, он изображен на 200-гривневой купюре.

А местный кафедральный костёл святых Петра и Павла является старейшим действующим католическим костелом в Украине. Его возвели в 1610 году и он активно функционирует до сих пор.

А еще здесь есть так называемый “дом-книга” на проспекте Соборности. Он имеет более 1700 м в длину и более 40 подъездов, это один из самых длинных многоквартирных домов в Европе.

Еще в городе расположен единственный в Украине музей, посвященный звонам, находится в башне Луцкого замка. Там собраны редкие образцы — некоторым более 400 лет.

Кстати, некоторые города Украины могут отмечать дни рождения в один день. Читай, когда День города Винница 2025 года.

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