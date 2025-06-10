День города Винница 2025: когда стоит ожидать празднования

Каждый город в Украине имеет свой особый праздник — это День города. К этой дате готовятся заранее, так что программа празднований насыщена. Читай, когда День города Винница 2025 и что известно о праздновании.

День города Винница 2025: что известно

День города Винница отмечается ежегодно во вторую субботу сентября, за исключением отдельных решений городского совета. В 2025 году этот праздник выпадает на 13 сентября. Сейчас точно неизвестно, будет ли празднование и подробная программа. Точная информация появится ближе к дате празднования, но по опыту прошлых лет можно сделать определенные выводы.

День города Винница состоит из культурной и развлекательной части. В культурную входят:

концерты популярных исполнителей, симфонические оркестры;

литературные и художественные мероприятия — такие, как VinBookFest, выставки, театральные и мастер-классы.

В развлекательную — фестивали семейного формата, конкурсы для детей, аниматоры, красочные площадки.

Благотворительность тоже присутствует. К примеру, в 2024 году проводили благотворительные концерты, где собирали средства для нужд Вооруженных сил Украины.

Что нужно знать о Виннице

Город упоминается в письменных источниках с 1363 года, в 2025 году ему исполнится 662 года.

Винница — один из самых зеленых городов Украины: более 50 парков и скверов, в частности, парк им. Горького и парк Стуса.

До Второй мировой войны в городе проживало большая еврейская община, оставившая после себя синагоги, школы и культурное наследие.

Город имеет уникальное трамвайное депо. Оно одно из старейших в Украине работает еще с 1913 года. Город известен своими фонтанами — и не зря. Фонтан ROSHEN — один из крупнейших плавучих фонтанов Европы: высота струи — до 60 м, а шоу сопровождается светом, музыкой и видеопроекцией.

Также известный туристический объект — Усадьба Пирогова. Это музей-усадьба известного хирурга, где хранится его бальзамированное тело.

Если ты не хочешь ждать до сентября, чтобы посетить город, а хочешь поехать туда уже сейчас, то стоит знать прогноз погоды на июнь 2025 года в Виннице.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.