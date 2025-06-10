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День города Винница 2025: когда стоит ожидать празднования

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 июня 2025, 12:00
День города Винница 2025
Фото Unsplash

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