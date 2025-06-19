День міста Луцьк 2025: коли відзначають та чи є програма заходів

Жителі усіх міст України шукають, коли день народження їхнього міста. Дізнайся, коли День міста Луцьк та чи відома програма святкування.

День міста Луцьк 2025: дата

Традиційно День міста Луцьк відзначають у другу суботу вересня.

Часто святкування розтягується на цілі вихідні: і суботу, і неділю. У 2025 році День міста Луцька припадає на 13 вересня — ця дата і є другою суботою вересня.

День міста Луцьк 2025: програма святкувань

Зараз офіційна програма святкування поки не оприлюднена, тому точної інформації щодо цього немає. Але ці заходи традиційно включають:

мистецькі виставки (музеї, галереї, вулиці;

літературні читання й форуми у бібліотеках або культурних центрах;

фотоконкурси, акції і благодійні заходи — на майданчиках, передусім на Театральному майдані й у Палаці культури;

лекції з історії Луцька (в Окольному замку або музейних локаціях);

концерти й музичні виступи (на відкритих майданчиках, клубах, сценах міста);

спортивні змагання.

Багато подій зазвичай відбуваються у Театральному та Центральному парках, на вулиці Лесі Українки, а також Луцькому замку.

Цікаві факти про Луцьк

Замок Любарта є символом Луцька, він був зведений у 14 сторіччі. У ньому збереглися старовинні вежі, унікальний двір, зараз тут працюють музеї. До речі, цей замок ти точно міг (могла) бачити, його зображено на 200-гривневій купюрі.

А місцевий кафедральний костел святих Петра і Павла є найстарішим католицьким костелом в Україні, який працює. Його звели у 1610 році й він активно функціонує й досі.

А ще тут є так званий “будинок-книга” на проспекті Соборності. Він має понад 1700 м завдовжки й понад 40 під’їздів, це один із найдовших багатоквартирних будинків у Європі.

Ще у місті розташований єдиний в Україні музей, присвячений дзвонам, знаходиться у вежі Луцького замку. Там зібрані рідкісні зразки — деяким понад 400 років.

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