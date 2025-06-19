Стиль життя Свята

День міста Луцьк 2025: коли відзначають та чи є програма заходів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 19 Червня 2025, 12:30
День міста Луцьк 2025
Фото Unsplash

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