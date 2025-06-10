День міста Вінниця 2025: коли варто очікувати святкувань

Кожне місто в Україні має своє особливе свято — це День міста. До цієї дати готуються заздалегідь, тож програма святкувань насичена. Читай, коли День міста Вінниця 2025 та що відомо про святкування.

День міста Вінниця 2025: що відомо

День міста Вінниця відзначається щорічно у другу суботу вересня, за винятком окремих рішень міської ради. У 2025 році це свято припадає на 13 вересня. Зараз точно невідомо, чи будуть святкування та детальна програма. Точна інформація з’явиться ближче до дати святкування, але за досвідом минулих років можна зробити певні висновки.

День міста Вінниця складається з культурної та розважальної частини. До культурної входять:

концерти популярних виконавців, симфонічні оркестри;

літературні й мистецькі заходи — як-от VinBookFest, виставки, театральні й майстер-класи.

До розважальної — фестивалі сімейного формату, конкурси для дітей, аніматори, барвисті майданчики.

Благодійність теж присутня. Наприклад, у 2024 році проводили благодійні концерти, де збирали кошти для потреб Збройних сил України.

Що треба знати про Вінницю

Місто згадується у письмових джерелах з 1363 року, у 2025 році йому виповниться 662 роки.

Вінниця — одне з найзеленіших міст України: понад 50 парків і скверів, зокрема, парк ім. Горького та парк Стуса.

До Другої світової війни в місті проживала велика єврейська громада, що залишила по собі синагоги, школи й культурну спадщину.

Місто має унікальне трамвайне депо. Воно одне з найстаріших в Україні — працює ще з 1913 року. Місто відоме своїми фонтанами — і не дарма. Фонтан ROSHEN — один з найбільших плавучих фонтанів Європи: висота струменя — до 60 м, а шоу супроводжується світлом, музикою та відеопроекцією.

Також відомий туристичний об’єкт — Садиба Пирогова. Це музей-садиба відомого хірурга, де зберігається його бальзамоване тіло.

Якщо ти не хочеш чекати аж до вересня, щоб відвідати місто, а хочеш їхати туди вже зараз, то варто знати прогноз погоди на червень 2025 у Вінниці.

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