День міста Звягель 2025: програма свята — не пропусти яскраву подію

Звягель, затишне невеличке місто на півночі Житомирської області, у червні святкує свій день народження. За радянських часів воно було перейменоване на Новогорад-Волинським, а у буремному 2022 році повернуло собі історичну назву.

Якщо ти хочеш долучитися до свята, дізнайся, коли День міста Звягель і навідайся у гості — відсвяткувати разом і відчути атмосферу міста, в якому народилася Леся Українка.

Коли День міста Звягель

У 2025 році, 16 червня, Звягель святкуватиме свій День народження.

Та програма заходів не обмежується вихідними, вона розрахована на цілих п’ять днів. Дізнайся більше про план святкування та історію Звягеля.

Програма Заходів на День міста Звягель

План заходів на День міста на 12 червня (четвер)

протягом дня інтерв’ю: Чому я пишаюсь своїм містом / центральні вулиці міста

11:00 — щорічний молодіжний квест Таємниці Звягельських вулиць / Молодіжний бібліопростір, вул. Житомирська, 25

14:00 — підсумки конкурсу Історія мого міста / Дитячий бібліопростір, вул. Замкова, 3/6

15:30 — інтелектуальна гра Zviahel Brain Battle / Палац культури, пл. Лесі Українки, 9

План заходів на День міста на 13 червня (п’ятниця)

протягом дня: діалогова зустріч з містами-партнерами / (за окремою програмою)

10:00-16:00 — фестиваль дитячого футболу Звягель-2025 (день 1) / Стадіон Авангард, вул. Івана Мамайчука, 15

15:00 — виставка Чим українська хата багата? / Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24

17:30 — велопробіг Звягель об’єднує / Старт: Сквер Пам’яті, вул. Соборності, 5

18:00 — відкриття стели загиблим, вручення відзнак / Меморіал, вул. Житомирська, 145

21:00 — кіно просто неба / Стадіон Авангард, вул. Івана Мамайчука, 15

План заходів на День міста на 14 червня (субота)

протягом дня: фільм-презентація Архітектурні перлини міста / офіційні медіа міської ради

10:00-17:00 — благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ / вул. Шевченка (початок)

11:00 — церемонія Обдарованість-2025 / Палац культури, пл. Лесі Українки, 9

11:00–14:00 — дитяча програма Територія щастя / Площа Лесі Українки, 9

13:00 — презентація зібрання творів Олени Пчілки / Музей Лесі Українки, вул. Соборності, 9

13:00 — вікторина Історія Звягеля / Краєзнавчий музей, вул. Соборності, 24

14:00 — виставка живопису Тетяни Куценко Погляд із серця / Музей Косачів-Драгоманових, вул. Родини Косачів, 5-А

14:00 — квест-екскурсія Пізнай Звягель / Площа Лесі Українки, 9

15:00 — виставка Звягельському замку — 430 років / Замок, пл. Лесі Українки, 7

15:00 — закриття фестивалю футболу Звягель-2025 / Стадіон Авангард, вул. Івана Мамайчука, 15

15:00 — виставка Рідна сторона / Замок, пл. Лесі Українки, 7

21:00 — екскурсія Ніч у Замку / Замок, пл. Лесі Українки, 7

План заходів на День міста на 15 червня (неділя)

протягом дня: молебні за добробут міста / храми громади

12:00-16:00 — фестиваль середньовічних боїв Звягель незламний / Замок, пл. Лесі Українки, 7

12:00 — творча зустріч з письменником і волонтером Русланом Горовим / Молодіжний бібліопростір, вул. Житомирська, 25

План заходів на День міста на 16 червня (понеділок)

протягом дня: вітання новостворених подружніх пар / Відділ ДРАЦС, пл. Лесі Українки, 15

протягом дня — вітання новонароджених / Пологовий, вул. Наталії Оржевської, 13

протягом дня — вітання найстаршого жителя / За місцем проживання

08:50 — підняття прапора, нагородження почесних громадян міста/ Площа біля Будинку Рад, вул. Шевченка, 16

09:00-18:00 — чемпіонат з боротьби вільної / Ліцей №11, вул. Андрія Верхогляда, 3/8

День міста Звягель — що в минулому

Вперше місто згадується ще у 1257 році, коли воно було частиною Київської Русі. Уже тоді Звягель став для країни важливим оборонним пунктом. У 16 столітті місто часто переходило з рук у руки: то князі, то польська корона, то козаки. Воно не раз горіло, руйнувалося й відбудовувалося.

У 18 столітті Звягель став частиною Російської імперії, а у 20 — Радянського Союзу. Місто пережило нацистську окупацію, репресії, втратило багато людей.

А саме вони — її найбільший скарб. У 1871 році тут народилася славетна поетеса Леся Українка, її музей — місце, де історія говорить голосом поезії.

Уже в незалежній Україні Звягель став спокійним сильним містом із власним обличчям. А у 2022 році він офіційно повернув історичне ім’я. Тож День міста — це чудова нагода говорити про те, що було і чого містяни прагнуть тепер.

Дізнайся також, які обмеження для мандрівників діють у різних областях України, куди через небезпеку не варто планувати подорож.

Головне фото з сайту Novograd.city.

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