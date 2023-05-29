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Щоб перезавантаження було безпечним: які є дозволи та обмеження для мандрівників в Україні під час воєнного стану

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Травня 2023, 12:00
Дозволи та обмеження для мандрівників
Фото: Unsplash, Pexels

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