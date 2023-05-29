Щоб перезавантаження було безпечним: які є дозволи та обмеження для мандрівників в Україні під час воєнного стану

Літо — саме той час, коли душа і тіло найбільше просить хоча б мінімального відпочинку для відновлення сил. Особливо це важливо, коли організм починає значно швидше виснажуватись через велику кількість потрясінь.

Та робити це необхідно правильно та згідно з законом, щоб не лише не потрапити в халепу, але й уберегти своє здоров’я.

Тому Державне агентство розвитку туризму перед початком літнього сезону оновило правила безпеки під час мандрівок країною.

Що заборонено мандрівникам в Україні

відвідування туристичних точок поблизу прикордонної смуги;

сплави, неподалік критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів;

походи, прогулянки та екскурсії неподалік критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів.

Проте варто утриматись і від відпочинку на сході та півдні України, зокрема у прифронтових зонах, а також на територіях, які були раніше тимчасового окупованими.

Київ та Київська область

У столиці України, а також в області, заборонено відвідувати ліси та зелені зони, що знаходяться поза межами житлових масивів. Крім того, не дозволений і сплав водоймами.

Також закритою для відвідування залишається Чорнобильська зона.

Проте усі охочі можуть натомість відвідати ті локації, які змогли відновитись, зокрема йдеться про заклади розміщення, музеї та садиби.

Черкаська область

В області категорично заборонено відвідувати ліси. Та обласна адміністрація визначила окремі водойми, які можуть бути відкритими для гостей.

У самому обласному центрі наразі діє п’ять пляжів, серед яких три цивільних та два приватних.

Полтавська область

На Полтавщині теж не дозволено відвідувати ліси. Також заборонено використовувати плавзасоби у водоймах, але дозволено купатись.

Вінницька область

На території Вінницької області теж заборонено відвідувати ліси, а також ходити до водойм, що наближені до критичної інфраструктури.

Крім того, деякі музеї під час воєнного стану призупинили свою роботу. Та все ж таки всі інші туристичні об’єкти в області працюють у звичному режимі.

Житомирська область

Насамперед необхідно зазначити, що заборонено відвідування лісів, які знаходяться за 20 км від українсько-білоруського кордону, а також тих територій, які були тимчасово окуповані. Однак в інших зелених зонах дозволено збирати ягоди, гриби та лікарські рослини.

Закриті для відвідування також заповідники та водойми, які знаходяться поруч з об’єктами критичної інфраструктури. Натомість на території області можна відвідати заклади культури, але лише ті, що мають облаштовані укриття.

Дніпропетровська область

В області заборонено користуватись навігацією на водних об’єктах малих, моторних, вітрильних, прогулянкових, спортивних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг на воді. Не можна на Дніпропетровщині й відвідувати ліси.

Та згідно з вимогами передбаченими Законом України Про правовий режим воєнного стану працюють усі музеї та театри області. Крім того, можна відвідати й онлайн-екскурсію.

Кіровоградська область

Заборонено відвідувати на території області ліси, а також не можна користуватися плавзасобами на водоймах, зокрема моторними, спортивними, вітрильними суднами, водними мотоциклами та іншими засобами розваг.

Волинська область

В області діють заборони на відвідування лісів біля українсько-білоруського кордону. Також не дозволяється здійснювати сплави на водоймах під мостами.

Натомість можна купатися у річках та озерах, які розташовані у місцях масового відпочинку. Наприклад, гарним місцем для відпочинку може стати озеро Світязь.

Львівська область

Одна з небагатьох областей, де можна відвідувати ліс, — це Львівська. Та не варто цього робити на транспорті. Винятком можна вважати лише ті випадки, коли крізь нього пролягає транзитний шлях чи веломаршрут.

Проте заборонені екскурсії, походи, сплави маршрутами біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів, а також розпалювання багаття не у відведених для цього місцях.

Натомість варто завітати на туристичні об’єкти, що відкриті для гостей. Крім того, можна відвідати й пляжі, що перевірені та рекомендовані ДСНС.

Закарпатська область

У Закарпатській області теж можна відвідувати ліси, але не всі, а лише ті, що не межують з кордонами інших держав. Зокрема у частині Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника наразі для цивільних перебувати незаконно.

Не варто також відвідувати й гору Піп Іван та водоспад Ялинський, які знаходяться на території Трибушанського природоохоронного науково-дослідного відділення та закриті для гостей.

Здійснювати польоти на одномоторних літаках на території області теж не варто.

Івано-Франківська область

Наразі на території області затверджені додаткові тимчасові режимні обмеження у Верховинському районі і в селах у прикордонній смузі в межах Зеленської та Білоберізької сільських рад. Йдеться саме про заборону відпочинку на тих територіях, які межують з кордоном.

Також у Буковелі діє заборона на катання у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. Однак дозволено відвідувати ліси та гори.

Тернопільська область

У Тернопільській області також дозволено відвідувати ліси. Крім того, усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.

Місцеві інформаційні центри намагаються створювати нові туристичні маршрути, які б передбачали наявність екскурсійних програм, майстер-класів та доповнювались елементами гастротуризму.

Рівненська область

На території області теж з’явилась можливість ходити в ліс, але тільки щоб збирати ягоди та лише у визначених місцях.

Під забороною для відвідування досі залишається північ шести територіальних громад: Локницької, Зарічненської, Висоцької, Миляцької, Старосільської, Березівської.

Хмельницька область

Відвідування лісів на Хмельниччині не заборонено, але не дозволяється на їхній території розводити багаття та користуватись там будь-якими видами транспорту, окрім велосипедів. Проте усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі.

Чернівецька область

У Чернівецькій області теж немає заборони на відвідування лісів. Закритими для гостей, які не мають дозволу від прикордонної служби, хіба що ті туристичні локації, які знаходяться за п’ять кілометрів від кордону. Інші туристичні обʼєкти працюють у звичному режимі.

Та ти завжди можеш завітати у місто, яке сповнене любові та відкрити його з нової сторони. Читай гід по Львову — куди сходити, де поїсти, на що подивитися.

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