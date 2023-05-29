Чтобы перезагрузка была безопасной: какие разрешения и ограничения для путешественников в Украине во время военного положения

Лето — именно то время, когда душа и тело больше всего просит хотя бы минимального отдыха для восстановления сил. Особенно это важно, когда организм начинает гораздо быстрее истощаться из-за большого количества потрясений.

Но делать это необходимо правильно и по закону, чтобы не только не попасть впросак, но и уберечь свое здоровье.

Поэтому Государственное агентство развития туризма перед летним сезоном обновило правила безопасности во время путешествий по стране.

Что запрещено путешественникам в Украине

посещение туристических точек вблизи пограничной полосы;

сплавы, недалеко от критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов;

походы, прогулки и экскурсии недалеко от критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов.

Однако стоит воздержаться и от отдыха на востоке и юге Украины, в частности в прифронтовых зонах, а также на территориях, ранее временно оккупированных.

Киев и Киевская область

В столице Украины, а также в области, запрещено посещать леса и зеленые зоны, что находятся вне жилых массивов. Кроме того, не разрешен и сплав водоемами.

Также закрытой для посещения остается Чернобыльская зона.

Однако все желающие могут посетить те локации, которые смогли восстановиться, в частности речь идет о заведениях размещения, музеях и усадьбах.

Черкасская область

В области категорически запрещено посещать леса. Однако областная администрация определила отдельные водоемы, которые могут быть открыты для гостей.

В самом областном центре действует пять пляжей, среди которых три гражданских и два частных.

Полтавская область

В Полтавской области тоже не разрешено посещать леса. Также запрещено использовать плавсредства в водоемах, но разрешается купаться.

Винницкая область

На территории Винницкой области тоже запрещено посещать леса, а также ходить к водоемам, приближенным к критической инфраструктуре.

Кроме того, некоторые музеи во время военного положения приостановили свою работу. И все же все остальные туристические объекты в области работают в обычном режиме.

Житомирская область

Прежде всего необходимо отметить, что запрещено посещение лесов, которые находятся в 20 км от украинско-белорусской границы, а также территорий, которые были временно оккупированы. Однако в других зеленых зонах можно собирать ягоды, грибы и лекарственные растения.

Закрыты для посещения также заповедники и водоемы рядом с объектами критической инфраструктуры. На территории области можно посетить заведения культуры, но только те, которые имеют обустроенные укрытия.

Днепропетровская область

В области запрещено пользоваться навигацией на водных объектах малых, моторных, парусных, прогулочных, спортивных судов, а также водных мотоциклов и развлечений на воде. Нельзя в Днепропетровской области и посещать леса.

И согласно требованиям предусмотренным Законом Украины О правовом режиме военного положения работают все музеи и театры области. Кроме того, можно посетить и онлайн-экскурсии.

Кировоградская область

Запрещено посещать на территории области леса, а также нельзя пользоваться плавсредствами на водоемах, в частности, моторными, спортивными, парусными судами, водными мотоциклами и другими средствами развлечений.

Волынская область

В области действуют запреты на посещение лесов возле украинско-белорусской границы. Также не разрешается производить сплавы на водоемах под мостами.

Вместо этого можно купаться в реках и озерах, которые расположены в местах массового отдыха. К примеру, хорошим местом для посещения может стать озеро Свитязь.

Львовская область

Одна из немногих областей, где можно посещать лес, это Львовская. Но не стоит этого делать на транспорте. Исключением можно считать только те случаи, когда через него проходит транзитный путь или веломаршрут.

Однако запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов, а также разжигание костра не в отведенных для этого местах.

Зато стоит посетить туристические объекты, открыты для гостей. Кроме того, можно посетить проверенные и рекомендованные ГСЧС пляжи.

Закарпатская область

В Закарпатской области тоже можно посещать леса, но не все, а только те, которые не граничат с границами других государств. В частности, в части Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника для гражданских находиться незаконно.

Не стоит также посещать и гору Пип Иван и Ялинский водопад, которые находятся на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения и закрыты для гостей.

Совершать полеты на одномоторных самолетах на территории области тоже не стоит.

Ивано-Франковская область

В настоящее время на территории области утверждены дополнительные временные режимные ограничения в Верховинском районе и в селах в приграничной полосе в пределах Зеленского и Белоберского сельских советов. Речь идет именно о запрете отдыха на тех территориях, которые находятся недалеко от границы.

Также в Буковеле действует запрет на катание в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. Однако разрешено посещать леса и горы.

Тернопольская область

В Тернопольской области также разрешено посещать леса. Кроме того, все туристические объекты работают в обычном режиме.

Местные информационные центры пытаются создавать новые туристические маршруты, которые предполагали бы наличие экскурсионных программ, мастер-классов и дополнялись элементами гастротуризма.

Ровенская область

На территории области тоже появилась возможность ходить в лес, но, исключительно, чтобы собирать ягоды и только в определенных местах.

Под запретом для посещения до сих пор остается север шести территориальных общин: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

Хмельницкая область

Посещение лесов в Хмельницкой области не запрещено, но не разрешается на их территории разводить костры и пользоваться там какими-либо видами транспорта, кроме велосипедов. Однако все туристические объекты работают в обычном режиме.

Черновецкая область

В Черновецкой области тоже нет запрета на посещение лесов. Закрытыми для гостей, у которых нет разрешения от пограничной службы, разве что те туристические локации, которые находятся в пяти километрах от границы. Другие туристические объекты работают в обычном режиме.

Но ты всегда можешь посетить город, который полон любви и открыть его с новой стороны. Читай гид по Львову — куда сходить, где поесть, на что посмотреть.

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