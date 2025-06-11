День города Звягель 2025: программа праздника — не пропусти яркое событие

Звягель, уютный небольшой город на севере Житомирской области, в июне отмечает свой день рождения. В советское время он был переименован в Новогород-Волынский, а в бурном 2022 году вернул себе историческое название.

Если ты хочешь приобщиться к празднику, узнай, когда День города Звягель и наведайся в гости — отпраздновать вместе и почувствовать атмосферу города, в котором родилась Леся Украинка.

Когда День города Звягель

В 2025 году, 16 июня, Звягель будет отмечать свой День рождения.

Но программа мероприятий не ограничивается выходными, она рассчитана на пять дней. Узнай больше о плане празднования и истории Звягеля.

Программа мероприятий на День города Звягель

План мероприятий на День города на 12 июня (четверг)

в течение дня интервью: Почему я горжусь своим городом / центральные улицы города

11:00 — ежегодный молодежный квест Тайны Звягельских улиц / Молодежное библипространство, ул. Житомирская, 25

14:00 — итоги конкурса История моего города / Детское библипространство, ул. Замковая, 3/6

15:30 — интеллектуальная игра Zviahel Brain Battle / Дворец культуры, пл. Леси Украинки, 9

План мероприятий на День города на 13 июня (пятница)

в течение дня: диалоговая встреча с городами-партнерами / (по отдельной программе)

10:00-16:00 – фестиваль детского футбола Звягель-2025 (день 1) / Стадион Авангард, ул. Ивана Мамайчука, 15

15:00 — выставка Чем украинский дом богат?/ Краеведческий музей, ул. Соборности, 24

17:30 — велопробег Звягель объединяет/ Старт: Сквер Памяти, ул. Соборности, 5

18:00 — открытие стелы погибшим, вручение знаков отличия / Мемориал, ул. Житомирская, 145

21:00 — кино под открытым небом / Стадион Авангард, ул. Ивана Мамайчука, 15

План мероприятий на День города на 14 июня (суббота)

в течение дня: фильм-презентация Архитектурная жемчужина города / официальные медиа городского совета

10:00-17:00 — благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ / ул. Шевченко (начало)

11:00 — церемония Одаренность-2025 / Дворец культуры, пл. Леси Украинки, 9

11:00 -14:00 — детская программа Территория счастья / Площадь Леси Украинки, 9

13:00 — презентация собрания сочинений Елены Пчелки / Музей Леси Украинки, ул. Соборности, 9

13:00 — викторина История Звягеля / Краеведческий музей, ул. Соборности, 24

14:00 — выставка живописи Татьяны Куценко Взгляд из сердца/ Музей Косачей-Драгомановых, ул. Семьи Косачев, 5-А

14:00 — квест-экскурсия Познай Звягель / Площадь Леси Украинки, 9

15:00 — выставка Звягельскому замку – 430 лет / Замок, пл. Леси Украинки, 7

15:00 — закрытие фестиваля футбола Звягель-2025 / Стадион Авангард, ул. Ивана Мамайчука, 15

15:00 — выставка Родная сторона / Замок, пл. Леси Украинки, 7

21:00 — экскурсия Ночь в Замке / Замок, пл. Леси Украинки, 7

План мероприятий на День города на 15 июня (воскресенье)

в течение дня: молебны за благосостояние города / храмы общины

12:00 — 16:00 — фестиваль средневековых боев Звягель несокрушимый/ Замок, пл. Леси Украинки, 7

12:00 — творческая встреча с писателем и волонтером Русланом Горовым / Молодежное библиопространство, ул. Житомирская, 25

План мероприятий на День города на 16 июня (понедельник)

в течение дня: приветствие новосозданных супружеских пар / Отдел ДРАЦС, пл. Леси Украинки, 15

в течение дня — поздравление новорожденных / Родильный, ул. Натальи Оржевской, 13

в течение дня — поздравление старшего жителя / По месту жительства

08:50 — поднятие флага, награждение почетных граждан города Площадь возле Дома Советов, ул. Шевченко, 16

09:00-18:00 — чемпионат по борьбе свободной / Лицей №11, ул. Андрея Верхосмотра, 3/8

День города Звягель — что в прошлом

Впервые город упоминается еще в 1257 году, когда он был частью Киевской Руси. Уже тогда Звягель стал для страны важнейшим оборонительным пунктом. В 16 веке город часто переходил из рук в руки: то князья, то польская корона, то казаки. Он не раз горел, был разрушен и отстраивался.

В 18 веке Звягель стал частью Российской империи, а в 20 — Советского Союза. Город пережил нацистскую оккупацию, репрессии, потерял много людей.

А именно они — его самое большое сокровище. В 1871 году здесь родилась знаменитая поэтесса Леся Украинка, ее музей — место, где история говорит голосом поэзии.

Уже в независимой Украине Звягель стал спокойным сильным городом с узнаваемым лицом. А в 2022 году он официально вернул историческое имя. Поэтому День города — это прекрасный случай говорить о том, что было и к чему горожане стремятся теперь.

Узнай также, какие ограничения для путешественников действуют в разных областях Украины, и куда из-за опасности не стоит планировать поездку.

Главное фото с сайта Novograd.city.

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