Россия не устает продвигать пропагандистские нарративы о якобы русском происхождении Луганска и тем самым оправдывает военную агрессию и оккупацию украинского Востока.

Но вся выдуманная московскими риторами “биография” Луганска — лишь очередная фальшивка, которая не обманет тех, кто знает истину.

О настоящей истории рождения Луганска — ко Дню оккупированного, но действительно украинского города.

Когда День города Луганск

День города Луганск традиционно отмечается во вторую субботу сентября, в этом году это — 13 число.

Сейчас городу исполняется 230 лет, почему именно столько? Небольшой экскурс в историю — в материале.

Настоящая история украинского Луганска — ко Дню города

История Луганска начинается в конце 18 века, когда шотландец Карл Гаскойн заложил на этих землях чугунолитейный завод. Но иностранец приехал сюда не в глухие степи — уже тогда в этой местности существовали казачьи поселения Каменный Брод и Вергунка, которые относились к Запорожской Сечи.

Там жили запорожцы и их потомки, и именно они, а не завезенные из России наемники, впоследствии стали первыми рабочими завода. Действительно, предприятие работало для нужд Российской империи — здесь плавили чугун на каменноугольном коксе, а также наладили производство пушек и ядер для Черноморского флота.

Со временем поселение стремительно разрослось. На базе Луганского завода и Каменного Брода образовался новый город — Луганск, к которому присоединилась и Вергунка. По переписи 1897 года было видно, что более четырех тысяч жителей новообразованного Луганска говорили на украинском языке и считали его родным.

В XX веке Луганск пережил индустриализацию, Голодомор, войну и несколько переименований в Ворошиловград. А в 1960-70-х годах вступил в свой “золотой век” — здесь началось масштабное строительство. Однако уже тогда экономический потенциал Донбасса исчерпывался, а стремительное развитие было больше показным, для внешнего блеска.

В 1991 году большинство жителей Луганской области поддержали независимость Украины. Но дальнейшую жизнь города определяли не они, а криминальные структуры, сосредоточившие в своих руках промышленность. Российский капитал и пророссийская настроенность местной “элиты” стали основой будущей агрессии имперского соседа.

Пророссийски настроенные чиновники все проблемы Донбасса объясняли притеснениями со стороны Киева и враждебностью националистов. Эта вражеская пропаганда расшатывала украинское единство.

Когда в 2013-2014 годах развернулся Майдан, луганская молодежь тоже выходила на акции протеста против действующей власти. Но с весны 2014 года Россия напрямую вмешалась, инициировав создание так называемой ЛНР. Украинские силовые структуры в регионе не защитили государство. Лишь пограничники и областное управление МВД дали отпор.

Летом 2014 года украинские войска были готовы освободить Луганск, но россияне ввели свою армию, и это вынудило подписать Минские соглашения. С тех пор Луганск и большая часть региона остаются в оккупации, жители доведены до нищеты, а город постепенно приходит в упадок.

