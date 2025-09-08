Росія не втомлюється просувати пропагандистські наративи про буцімто російське походження Луганська і тим виправдовує військову агресію і окупацію українського Сходу.

Та уся вигадана московськими риторами “біографія” Луганська — лише чергова фальшивка, яка не обдурить тих, хто знає істину.

Про справжню історію народження Луганська — до Дня окупованого, проте дійсно українського, міста.

Коли День міста Луганськ

День міста Луганськ традиційно відзначається у другу суботу вересня, цьогоріч це – 13 число.

Нині місту виповнюється 230 років, чому саме стільки? Невеличкий екскурс в історію – у матеріалі.

Справжня історія українського Луганська — до Дня міста

Історія Луганська починається наприкінці 18 століття, коли шотландець Карл Ґаскойн заклав на цих землях чавуноливарний завод. Та іноземець приїхав сюди не в глухі степи – вже тоді в цій місцевості існували козацькі поселення Кам’яний Брід і Вергунка, що належали до Запорозької Січі.

Там жили запорожці та їхні нащадки, і саме вони, а не завезені з Росії найманці, згодом стали першими робітниками заводу. Дійсно, підприємство працювало для потреб Російській імперії – тут плавили чавун на кам’яновугільному коксі, а також налагодили виробництво гармат і ядер для Чорноморського флоту.

Згодом поселення стрімко розрослося. На базі Луганського заводу та Кам’яного Броду утворилося нове місто – Луганськ, до якого приєдналася й Вергунка. З перепису 1897 року було видно, що понад чотири тисячі мешканців новоутвореного Луганська говорили українською мовою і вважали її рідною.

У 20 столітті Луганськ пережив індустріалізацію, Голодомор, війну й кілька перейменувань на Ворошиловград. А у 1960-70-х роках вступив у свій “золотий вік” — тут розпочали широке будівництво. Проте вже на той час економічний потенціал Донбасу вичерпувався, а стрімкий розвиток був більше показовим, для зовнішнього блиску.

У 1991 році більшість жителів Луганщини підтримали незалежність України. Та подальше життя міста визначали не вони, а кримінальні структури, які зосередили у своїх руках промисловість. Російський капітал і проросійська налаштованість місцевої “еліти” стали основою майбутньої агресії імперського сусіда.

Проросійськи налаштовані чиновники усі проблеми Донбасу пояснювали утисками з боку Києва та ворожістю націоналістів. Ця ворожа пропаганда розхитувала українську єдність.

Коли в 2013–2014 роках розгорнувся Майдан, луганська молодь теж виходила на акції протесту проти чинної влади. Та з весни 2014 року Росія напряму втрутилася, ініціювавши створення так званої ЛНР. Українські силові структури в регіоні не захистили державу. Лише прикордонники та обласне управління МВС дали відсіч.

Влітку 2014 року українські війська були готові звільнити Луганськ, але росіяни ввели свою армію, і це змусило підписати Мінські угоди. З того часу Луганщина залишається в окупації, мешканці доведені до злиднів, а місто поступово занепадає.

Джерело фото: Вікіпедія.

