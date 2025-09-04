День міста Дніпро-2025: яким буде тихе свято річкового мегаполіса

День Дніпра — це особлива дата, коли можна вийти на вулиці й відчути місто живим, креативним і — своїм.

До війни його відзначали широко — салютами над рікою, парадами оркестрів, карнавалом, вітрильними регатами та авіашоу.

Але от вже три роки поспіль Дніпро не афішує масштабних подій — безпека дніпрян і гостей міста стоїть на першому місці.

Чи святкуватиме Дніпро цьогоріч — актуальна інформація у матеріалі.

Коли День міста Дніпро-2025 і план заходів до свята

У 2025 році День міста Дніпро відзначатимуть традиційно у другі вихідні вересня, це — 13-14 число. Місто святкуватиме своє 249-річчя.

Останні роки масові святкування у місті, яке занадто часто потерпає від обстрілів, на жаль, неможливі. І дніпряни знаходять інший спосіб відзначити свій День — сімейно, у колі друзів, на набережній.

Та вже з’являються перші анонси цікавих, присвячених дню міста Дніпро, подій. Так, є інформація про Міський пікнік — фестиваль їжі, який обіцяє смаколики під живу музику, а також квести та майстер-класи для охочих порухатися після обіду.

Театр Драми та комедії на День міста 14 вересня афішує прем’єру P.S. Кохаю тебе — вистави за мотивами романтичної драми.

Дніпровська філармонія запрошує батьків з дітьми на астрономічну подорож у супроводі джазу та на арфовий концерт.

А Дніпровський Академічний Театр Опери та балету ставить класичну історію про Пігмаліона — її сучасне бачення представлять у балеті Моя чарівна леді.

Святкування Дня міста у Дніпрі цьогоріч точно не буде масштабним, але кожен зможе знайти тут щось своє.

Як святкували День міста Дніпро минулі роки

Раніше у День народження міста воно ніби одягало святковий костюм: на набережній встановлювали сцени, баржі ставали місцем для пуску салютів, і центральними вулицями керувало свято.

Ми зібрали для тебе добірку найцікавіших подій.

У 2012 році у Дніпрі влаштували 11-хвилинний салют із барж над Дніпром. Наступного року провели парад оркестрів, стрітбольний кубок мера та фітнес-марафон.

2014 року пройшов авто-мото-вело-пробіг і марш у вишиванках. А у 2015 місто збирало рекорди: готували найбільшу пампушку, вишили найдовший рушник, створили кавове панно та піщане полотно.

У 2018 році карнавал I love Dnipro зібрав 10 000 учасників, а у 2021 на День міста у Дніпрі стартувала вітрильна регата, пройшло авіашоу, шоу світла і вогню над рікою.

Починаючи з 2022 року святкування увійшло у режим посиленої безпеки. У перший рік війни концерти проходили у метро, а на вулицях розписували фарбами протитанкові їжаки.

А з 2023 День міста відзначають тихо, але душевно: камерні культурні заходи та цікавинки у містах відпочинку: у парках та на набережній Дніпра.

Поцікався також історією та архітектурними родзинками Дніпра у нашому іншому матеріалі.

