Стиль життя Свята

День міста Дніпро-2025: яким буде тихе свято річкового мегаполіса

Ольга Петухова, редакторка сайту 04 Вересня 2025, 14:57 3 хв.
день міста дніпро 2025
День міста у Дніпрі у 2025 Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь