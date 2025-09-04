День города Днепр-2025: каким будет тихий праздник речного мегаполиса

День Днепра — это особая дата, когда можно выйти на улицы и почувствовать город живым, креативным и — своим.

До войны его отмечали широко — салютами над рекой, парадами оркестров, карнавалом, парусными регатами и авиашоу.

Но вот уже три года подряд Днепр не афиширует масштабных событий — безопасность днепрян и гостей города стоит на первом месте.

Будет ли Днепр праздновать в этом году — актуальная информация в материале.

Когда День города Днепр-2025 и план мероприятий к празднику

В 2025 году День города Днепр будут отмечать традиционно во вторые выходные сентября — 13–14 числа. Город отпразднует своё 249-летие.

Последние годы массовые празднования в городе, который слишком часто страдает от обстрелов, к сожалению, невозможны. И днепряне находят другой способ отметить свой День — в кругу семьи, с друзьями, на набережной.

Но уже имеются первые анонсы интересных мероприятий ко Дню города Днепр. Так, появилась информация о Городском пикнике — фестивале еды, который обещает вкусности под живую музыку, а также квесты и мастер-классы для тех, кто захочет подвигаться после обеда.

Театр драмы и комедии на День города, 14 сентября, афиширует премьеру P.S. Я люблю тебя — спектакля по мотивам романтической драмы.

Днепровская филармония приглашает родителей с детьми в астрономическое путешествие под аккомпанемент джаза, а также на арфовый концерт.

А Днепровский академический театр оперы и балета ставит классическую историю о Пигмалионе — её современное прочтение представят в балете Моя прекрасная леди.

Празднование Дня города в Днепре в этом году точно не будет масштабным, но каждый сможет найти здесь что-то своё.

Как праздновали День города Днепр в прошлые годы

Раньше в День рождения город словно надевал праздничный костюм: на набережной устанавливали сцены, баржи становились площадкой для запуска салютов, а центральными улицами управляло веселье.

Мы собрали для тебя подборку самых ярких событий.

В 2012 году в Днепре устроили 11-минутный салют с барж над Днепром. В следующем году провели парад оркестров, стритбольный кубок мэра и фитнес-марафон.

В 2014-м прошёл авто-мото-вело-пробег и марш в вышиванках. А в 2015-м город собирал рекорды: приготовили самую большую пампушку, вышили самый длинный рушник, создали кофейное панно и песочное полотно.

В 2018-м карнавал I love Dnipro собрал 10 тысяч участников, а в 2021 году на День города в Днепре стартовала парусная регата, прошло авиашоу, шоу света и огня над рекой.

Начиная с 2022 года празднование перешло в режим усиленной безопасности. В первый год войны концерты проходили в метро, а на улицах расписывали красками противотанковые ежи.

С 2023 года День города отмечают тихо, но душевно: камерные культурные мероприятия и активности в местах отдыха — в парках и на набережной Днепра.

