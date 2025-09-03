День города Запорожье 2025: когда и как в условиях войны будут отмечать 255-ю годовщину

Запорожье — город, которому есть чем гордиться. Его Соборный проспект тянется почти на одиннадцать километров и считается одним из самых длинных в мире.

Здесь вода Днепра останавливается у стены ДнепроГЭС — плотины высотой пятьдесят метров, которая превратила реку в море.

А чуть дальше лежит Хортица — самый большой остров Днепра, священная казацкая земля.

Когда этот славный город отмечает свой День рождения и известен ли план празднований — узнай из материала.

Когда День города Запорожье

День города Запорожье ежегодно празднуют в первую субботу октября. В 2025 году это дата — 4 октября.

Пока официальных анонсов праздничной программы нет. Но опыт прошлого года показывает, что на шумные концерты и большие фестивали рассчитывать не стоит — война рядом и она диктует свои правила.

В 2024-м, например, вместо масштабных гуляний горожане могли посетить камерные события: выставки в библиотеках, мастер-классы, лекции в музеях, встречи с художниками.

Так что и в этом году ожидаются скорее небольшие культурные мероприятия — ярмарки, художественные постановки, творческие встречи в музеях или на открытых площадках.

Всё это — с учётом мер безопасности, ведь в любой момент может прозвучать тревога, и придётся искать укрытие.

Сколько лет Запорожью: самое интересное из истории к Дню города

Город возник в 1770 году во времена так называемой народной казацкой колонизации, и сейчас жители будут отмечать его 255-летие.

Правда, долгое время фигурировала и другая дата рождения Запорожья — 952 год, но она так и осталась спорной и научно не подтверждённой.

Официальную историю города ведут со времён Киевской Руси, когда именно на месте Запорожья, возле днепровских порогов, активно прокладывались новые пути и переправы.

На Хортице Байда-Вишневецкий заложил первое казацкое укрепление, и хотя турки его сожгли, дух вольности не исчез. А сама Запорожская Січь на Хортице стала тем символическим центром, от которого позже родилась вся идея независимой Украины.

Империи сменяли одна другую. Россияне строили Александровскую крепость, польские магнаты пытались подчинить казацкие земли, большевики душили восстания. Но город упрямо выживал.

Из маленького уездного Александровска он вырос в индустриального гиганта, бурно развивавшегося до прихода Второй мировой войны.

ДнепроГЭС, взорванная НКВД в 1941-м, стала трагедией города, унесшей жизни тысяч людей. Но после войны Запорожье восстановилось и снова стало одним из крупнейших промышленных центров Украины.

И вот теперь Запорожье и его область снова превратились в линию фронта. Враг пытается уничтожить его ракетными ударами, но город-крепость, город-вольница уверенно держится.

